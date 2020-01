Papa Francesco si scusa con la Fedele: “Chiedo scusa per il cattivo esempio”

Papa Francesco si scusa pubblicamente, durante l’Angelus, per aver reagito in maniera brusca agli strattoni di una fedele in piazza San Pietro. “Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri” dichiara Bergoglio.

Tuttavia, non è la prima volta che il Papa argentino si trova a reagire ai fedeli troppo esuberanti.

Nel 2016, durante una visita in Messico, rischiò di cadere dopo essere stato tirato per il braccio da un giovane e finì addosso a un ragazzo disabile. Anche in quell’occasione Bergoglio, si comporto con decisione rimbrottando severamente il giovane fedele: “Non essere egoista”.