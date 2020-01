CERVETERI: MULTISERVIZI PUBBLICA L’AGENDA DEL VERDE DI GENNAIO 2020

>

> La Multiservizi Caerite comunica che è online (http://bit.ly/2QJ8nAD)

> l’agenda del verde pubblico contenente gli interventi programmati per il

> mese di Gennaio 2020. Il primo mese del nuovo anno vedrà gli operai

> della Multiservizi impegnati in 90 tagli erba che interesseranno le

> aiuole, i parchi, le aree cani ed i giardini di tutto il territorio

> comunale. Le prime potature di inizio anno interesseranno 35 ulivi del

> Granarone e dell’area verde di via Pelagalli a Cerveteri.

>

> Si procederà poi con le alberature di viale Fregene e di via Volsci a

> Cerenova, per un totale di 84 interventi di potatura. Nelle scorse

> settimana è stato pubblicato anche il calendario completo delle potature

> di Gennaio e Febbraio 2020. Proseguiranno, come consuetudine gli

> interventi ordinari di pulizia e manutenzione nei giardini delle scuole,

> nei parchi e nelle altre aree verdi comunali. Si tratta di interventi

> che consistono principalmente nella raccolta delle foglie e nello

> svuotamento dei cestini gettacarte.

>

> Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.