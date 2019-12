Polizia Città metropolitana di Roma, tanti i controlli ambientali nel 2019. Zotta: “più sicurezza e tutela dell’ambiente, grazie a un’azione condivisa con forze dell’ordine e istituzioni”

Grazie all’azione congiunta delle forze di polizia metropolitana con la Sezione Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Roma, con l’ausilio di Arpa Lazio, nel corso del 2019 sono stati controllati i quattro maggiori depuratori comunali di Roma (Roma Sud, Ostia, Roma Nord, Roma est), gestiti da Acea Ato 2, rilevando, laddove presenti, le irregolarità di manutenzione o sicurezza sul lavoro, fino alle violazioni amministrative e in un caso penali (in materia di deposito fanghi), comminando le relative sanzioni. Nella relazione sulle attività del Comandante della Polizia locale metropolitana, si elencano anche i controlli effettuati sui cantieri navali e sui rimessaggi di imbarcazioni a Fiumicino, che in due casi hanno portato a sequestri penali per violazione della normativa ambientale, fino agli ultimi controlli effettuati a novembre, insieme ai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, presso due autolavaggi e una carrozzeria, rilevando illegittimità su impianti e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi. Dai controlli effettuati in strada per il trasporto di prodotti ittici e merci deperibili, sono stati sei nell’ultimo mese le violazioni rilevate, sui tratti controllati della SR 148 Pontina e della Sp 101/a.

“Quella della polizia metropolitana in tema di controlli ambientali e stradali è un’attività essenziale per la sicurezza del nostro territorio. Un’azione fondamentale supportata da grande collaborazione con le forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Capitaneria di Porto, e con le altre istituzioni deputate a vario titolo ai controlli su ambiente e salute. La collaborazione istituzionale e l’impegno fattivo del nostro corpo su strade, imprese e grandi nodi di gestione delle acque, hanno portato a un numero elevatissimo di controlli, rilevando le più gravi irregolarità, che hanno ricadute dirette sui beni di cui tutti fruiamo ogni giorno, sulla “salute” del nostro territorio e quindi su tanti aspetti della nostra vita quotidiana. Un’azione continua che cresce, grazie all’attenzione e all’abnegazione del Comandante e dei lavoratori del corpo, a tutela del nostro ambiente e della nostra sicurezza”.

Lo dichiara il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Maria Zotta.