Dalla pagina Facebook del Sindaco

Si è conclusa con uno straordinario successo la prima edizione di 𝗟𝗮𝘃𝗶𝗰𝗮 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹: due giornate che hanno trasformato Bracciano in un luogo di 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮, 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼, 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, richiamando una straordinaria presenza di giovani.

Come Amministrazione comunale abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, sostenendolo con convinzione, perché rappresenta l’idea di città che vogliamo continuare a costruire: una 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶, nelle loro idee, nella loro creatività e nella loro capacità di essere protagonisti.

Lavica Festival è stato un evento realizzato 𝗱𝗮𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶, capace di offrire occasioni di aggregazione sana, cultura e condivisione.

Vedere tante ragazze e tanti ragazzi vivere insieme queste serate è stato motivo di grande soddisfazione. Ancora più bello è stato osservare l’impegno degli oltre 𝟰𝟬 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲 dello staff di Lavica, che hanno lavorato con passione, responsabilità ed entusiasmo.

È la dimostrazione concreta che la 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, scelta come motore della nostra azione amministrativa, può generare una comunità 𝘃𝗶𝘃𝗮, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 e capace di costruire iniziative di qualità, quando istituzioni, associazioni, attività e cittadini lavorano nella stessa direzione.

Un ringraziamento speciale va all’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗔𝘂𝗿𝗼𝗿𝗮, anima e motore del progetto, e a tutte le ragazze e i ragazzi che, con passione, entusiasmo e mesi di lavoro, hanno reso possibile questo bellissimo evento.

Grazie anche a 𝗢𝗻𝗱𝗮 𝗟𝗮𝗰𝘂𝘀𝘁𝗿𝗲, 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗔𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, alle persone impegnate nell’organizzazione, ai musicisti che hanno animato le serate e a tutte le realtà che hanno contribuito: i food truck, il Toro Seduto, Picchio Gelateria e il Biodistretto.

Un ringraziamento particolare alla 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗡𝗖 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶, alla 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 e alla 𝗠𝗶𝘀𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗶𝗮, il cui prezioso lavoro ha consentito lo svolgimento delle due serate in un clima di serenità e sicurezza.

Lavica Festival ha dimostrato che, quando si mettono in rete 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 e 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, si possono costruire eventi capaci di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

La straordinaria e sana partecipazione registrata in questa prima edizione è il segnale più bello: 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲, 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗲 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲.

Questo è solo l’inizio. Continueremo a sostenere iniziative come questa, perché rappresentano un investimento concreto sul futuro della nostra città.