Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
Continua l’intenso programma di 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼.
Un lavoro costante che, nonostante l’estensione del territorio comunale, sta dando 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 nei quartieri, nelle frazioni e nelle aree verdi.
Nei prossimi giorni sono in programma 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗳𝗮𝗹𝗰𝗶𝗼 che richiederanno l’istituzione di 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗶, necessari per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e garantire un intervento efficace.
𝗨𝗡’𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗔 𝗣𝗨𝗢̀ 𝗕𝗟𝗢𝗖𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜
Per questo chiediamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e di rispettare i divieti di sosta.
𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗘𝗧𝗧𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗚𝗟𝗜 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗗𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗠𝗘𝗚𝗟𝗜𝗢 𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗜𝗥𝗘 𝗔 𝗕𝗥𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗦𝗣𝗔𝗭𝗜 𝗣𝗜𝗨̀ 𝗖𝗨𝗥𝗔𝗧𝗜 𝗘 𝗦𝗜𝗖𝗨𝗥𝗜.
Grazie per la collaborazione