Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Ci sono fine settimana che valgono più della somma degli eventi che li compongono.

Perché raccontano una città, la sua identità e la direzione che sta prendendo. Quello appena trascorso è stato uno di questi.

La 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐀𝐫𝐭 𝐖𝐞𝐞𝐤 ha animato il centro storico con linguaggi artistici contemporanei, creando occasioni di incontro, riflessione e scoperta.

Sul lago, la 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 & 𝐢𝐐𝐅𝐎𝐢𝐋 ha portato a Bracciano circa 𝟏𝟖𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢, provenienti da tutta Italia, trasformando il nostro lago in un luogo di incontro, sport, impegno e crescita per le nuove generazioni.

Il 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐚𝐩𝐢 ha valorizzato il nostro straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico, facendo vivere il territorio in modo autentico.

Sono esperienze diverse, ma accomunate da una stessa idea di città: una città che investe nella 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, nello 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭, nella 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e nella valorizzazione delle proprie risorse.

Da quattro anni stiamo lavorando per rendere Bracciano sempre più viva, attrattiva e aperta. Una città capace di fare rete, di sostenere le associazioni, di promuovere iniziative di qualità e di mettere al centro la bellezza dei suoi luoghi e delle sue persone.

Per questo desidero ringraziare gli organizzatori, i volontari, gli artisti, gli atleti, le associazioni, gli operatori e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di queste giornate. Perché una comunità cresce quando le energie positive del territorio si incontrano e collaborano.