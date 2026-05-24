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𝐔𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐞 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨.

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Dal profilo Facebook del sindaco Marco Crocicchi

Ieri, presso lo spazio inferiore e l’area esterna dell’Ex Mattatoio, si è svolta l’iniziativa “Giovani e territorio”. Un momento con tante ragazze e ragazzi che, insieme a Navdanya International, hanno presentato progetti realizzati durante i loro percorsi di agroecologia e cittadinanza attiva.
Un luogo che torna finalmente a vivere grazie al nostro impegno, con un momento di partecipazione e crescita collettiva.
Prima questo spazio era abbandonato e degradato. Grazie al finanziamento ottenuto con Officine Municipali, l’amministrazione comunale lo ha riqualificato e trasformato in un nuovo punto di riferimento per le e i braccianesi.
Uno spazio aperto, dove professionisti, agricoltori, studenti e qualunque cittadino potranno lavorare, formarsi e collaborare creando una rete attiva e dinamica.
Officine Municipali Bracciano — Via Claudia 105
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Un ringraziamento speciale va a Navdanya International per aver condiviso con noi questo progetto, alle ragazze e i ragazzi presenti, agli insegnanti, alla cittadinanza e alla consigliera regionale Marta Bonafoni che ieri è venuta a trovarci.
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