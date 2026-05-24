Dal profilo Facebook del sindaco Marco Crocicchi

Ieri, presso lo spazio inferiore e l’area esterna dell’Ex Mattatoio, si è svolta l’iniziativa “Giovani e territorio”. Un momento con tante ragazze e ragazzi che, insieme a Navdanya International, hanno presentato progetti realizzati durante i loro percorsi di agroecologia e cittadinanza attiva.

Un luogo che torna finalmente a vivere grazie al nostro impegno, con un momento di partecipazione e crescita collettiva.

Prima questo spazio era abbandonato e degradato. Grazie al finanziamento ottenuto con Officine Municipali, l’amministrazione comunale lo ha riqualificato e trasformato in un nuovo punto di riferimento per le e i braccianesi.

Uno spazio aperto, dove professionisti, agricoltori, studenti e qualunque cittadino potranno lavorare, formarsi e collaborare creando una rete attiva e dinamica.

Officine Municipali Bracciano — Via Claudia 105 Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00