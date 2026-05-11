Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

Il microchip non è solo un obbligo di legge, ma un vero gesto d’amore che può fare la differenza e permettere ai nostri compagni di tornare a casa in caso di smarrimento.

Durante la giornata, al Parco della Legnara, sarà presente anche il “Caere Village”, un evento ricco di attività e divertimento con stand di fumetti, giochi da tavolo, area food & beverage e animazione dedicata ai più piccoli.