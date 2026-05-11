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𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚̀ 𝐥’𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐢𝐩 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐭𝐫𝐨 𝐳𝐚𝐦𝐩𝐞.

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Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri

Un ultimo appuntamento importante per prenderci cura di loro nel modo più semplice ma fondamentale possibile: proteggerli.
Il microchip non è solo un obbligo di legge, ma un vero gesto d’amore che può fare la differenza e permettere ai nostri compagni di tornare a casa in caso di smarrimento.
Vi aspettiamo a Cerveteri, domenica 17 maggio, presso il Parco della Legnara dalle 9:00 alle 13:00
Ricorda di portare:
Documento di identità valido
Codice fiscale
Modulo compilato scaricabile dal sito del Comune di Cerveteri
Durante la giornata, al Parco della Legnara, sarà presente anche il “Caere Village”, un evento ricco di attività e divertimento con stand di fumetti, giochi da tavolo, area food & beverage e animazione dedicata ai più piccoli.
Un’occasione perfetta per trascorrere una bella giornata insieme, tra divertimento e attenzione per i nostri amici pelosi.
Un grazie speciale a tutti coloro che stanno rendendo possibile questa bellissima iniziativa: il veterinario Fabio Bellucci, alle Guardie Ecozoofile Fareambiente di Cerveteri, alla delegata al benessere degli animali Adelaide Geloso, insieme al supporto di Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio.
Vi aspettiamo per questa ultima giornata insieme, dedicata alla sicurezza e all’amore per i nostri pelosi
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