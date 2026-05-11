Dal profilo Facebook della sindaca di Cerveteri
Un ultimo appuntamento importante per prenderci cura di loro nel modo più semplice ma fondamentale possibile: proteggerli.
Il microchip non è solo un obbligo di legge, ma un vero gesto d’amore che può fare la differenza e permettere ai nostri compagni di tornare a casa in caso di smarrimento.
Vi aspettiamo a Cerveteri, domenica 17 maggio, presso il Parco della Legnara dalle 9:00 alle 13:00
Ricorda di portare:
Documento di identità valido
Codice fiscale
Modulo compilato scaricabile dal sito del Comune di Cerveteri
Durante la giornata, al Parco della Legnara, sarà presente anche il “Caere Village”, un evento ricco di attività e divertimento con stand di fumetti, giochi da tavolo, area food & beverage e animazione dedicata ai più piccoli.
Un’occasione perfetta per trascorrere una bella giornata insieme, tra divertimento e attenzione per i nostri amici pelosi.
Un grazie speciale a tutti coloro che stanno rendendo possibile questa bellissima iniziativa: il veterinario Fabio Bellucci, alle Guardie Ecozoofile Fareambiente di Cerveteri, alla delegata al benessere degli animali Adelaide Geloso, insieme al supporto di Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio.
Vi aspettiamo per questa ultima giornata insieme, dedicata alla sicurezza e all’amore per i nostri pelosi