Dalla pagina Facebook del Comune
Il Comune di Bracciano informa che è stato pubblicato l’𝐀𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 – 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝟐𝟎𝟐𝟓.
La misura è rivolta alle persone e ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, residenti o domiciliati nel Comune di Bracciano per esigenze di lavoro o studio, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato.
Tra i principali requisiti:
– 𝐈𝐒𝐄𝐄 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚 𝟏𝟒.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨
– 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐈𝐒𝐄𝐄 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝟐𝟒%
– 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐝 𝐮𝐬𝐨 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨
-𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓
Il contributo potrà coprire nei limiti delle risorse regionali disponibili.
𝐒𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞:
𝟑𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟐.𝟎𝟎
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune e inviate in 𝐮𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐟𝐢𝐥𝐞 𝐏𝐃𝐅 tramite:
protocollo@comune.bracciano.rm.it
bracciano.protocollo@pec.it
oppure consegnate a mano all’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞
Per informazioni e supporto alla compilazione è possibile concordare un appuntamento con l’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 scrivendo a:
socialecomunale@comune.bracciano.rm.it
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