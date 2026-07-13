Riceviamo e pubblichiamo

Dal 16 al 19 luglio il centro storico di Civitavecchia ospiterà la prima edizione di “VinArte”, evento enogastronomico e culturale che coinvolgerà cantine, ristoranti e attività locali attraverso un percorso diffuso tra piazza Calamatta, piazza Saffi, piazza Leandra, via Montegrappa, via Granari e via Trieste.

Nel corso della manifestazione saranno presentate trenta etichette vinicole, distribuite in quindici stand, mentre undici ristoranti del centro storico proporranno degustazioni e specialità gastronomiche. Il percorso sarà accompagnato da esposizioni artistiche e musica di sottofondo.

Particolare attenzione sarà dedicata all’enoturismo e al pubblico crocieristico. Dalle 10 alle 13 sarà attivo in piazza Calamatta il punto di partenza del percorso pedonale, pensato anche per intercettare i visitatori in arrivo dal porto. La formula mattutina comprenderà sei degustazioni, calibrate sulla durata di tre ore dell’iniziativa.

Nella fascia serale, dalle 19 fino a tarda notte, il percorso sarà più ampio e comprenderà otto degustazioni, due per ciascuna delle piazze coinvolte. L’acquisto dei token avverrà presso l’info point di piazza Calamatta, dove saranno consegnati anche il calice con tracolla e la piantina dell’itinerario.

«VinArte rappresenta una nuova occasione per valorizzare il centro storico e sostenere le attività che vi operano, costruendo un’offerta capace di rivolgersi ai cittadini, ai visitatori e al turismo di prossimità – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. Ringrazio gli organizzatori per aver dato vita a questa prima edizione e, in modo particolare, gli uffici comunali, il cui lavoro è stato fondamentale per consentire la realizzazione della manifestazione».

«L’iniziativa nasce dal coinvolgimento diretto delle attività cittadine e mette insieme produzioni vinicole, ristorazione, arte e musica – aggiunge l’assessore Cangani –. Abbiamo previsto una formula mattutina rivolta anche ai crocieristi e una serale dedicata ai cittadini e al turismo di prossimità. La presenza di trenta etichette, quindici stand e undici ristoranti dimostra la partecipazione degli operatori e ci auguriamo che questa prima edizione possa diventare un appuntamento stabile e capace di crescere nel tempo. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e gli organizzatori per l’impegno profuso».

Domenica 19 luglio, durante la mattinata, piazza Calamatta ospiterà inoltre un raduno di Fiat 500 storiche, che resteranno esposte al pubblico nell’ambito del programma dell’evento.

Sul fronte della viabilità, via Trieste resterà aperta e gran parte delle aree interessate è già pedonale. Sarà introdotta una modifica limitata in via Granari, con il supporto della Polizia locale, per contenere il più possibile i disagi.