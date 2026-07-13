Comunicato stampa

È stata sottoscritta oggi la convenzione tra il Comune di Civitavecchia e l’Associazione di promozione sociale Alda Merini per la gestione del Centro anziani “Mons. Carlo Chenis” di via Palmiro Togliatti.

L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali, degli spazi esterni, degli impianti e delle attrezzature presenti. L’APS curerà la gestione del Centro promuovendo attività ricreative e culturali, iniziative di volontariato, percorsi ludico-motori, momenti di scambio intergenerazionale e attività informative sui servizi sociali e sanitari.

“Con la firma di questa convenzione assicuriamo continuità a un luogo importante per la socialità e la partecipazione delle persone anziane – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. Ringrazio Sebastiano Petrarolo e Sante Bertola, che si sono succeduti nel ruolo di commissario e hanno accompagnato il Centro nella fase precedente, contribuendo a creare le condizioni per giungere all’accordo sottoscritto oggi. All’APS Alda Merini e a tutti i soci rivolgo gli auguri di buon lavoro”.

“La convenzione definisce con chiarezza le responsabilità e le modalità di collaborazione tra l’associazione e l’Amministrazione – afferma l’assessora ai Servizi sociali Maria Antonietta Maucioni –. Vogliamo sostenere l’invecchiamento attivo, contrastare l’isolamento e rafforzare il rapporto del Centro con la città. Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro svolto e per l’impegno che ha consentito di arrivare alla firma”.

“Assumiamo questo incarico con responsabilità e con la volontà di rendere il Centro un luogo accogliente, partecipato e aperto al territorio – dichiara il presidente dell’APS Alda Merini, Enrigo Iengo –. Lavoreremo insieme ai soci, all’Amministrazione e alle realtà associative cittadine per costruire una programmazione attenta alle esigenze delle persone anziane e capace di valorizzarne il contributo alla comunità”.