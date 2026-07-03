Riceviamo e pubblichiamo

Il pronunciamento del TAR che accoglie le obiezioni dei comitati e delle associazioni ambientaliste contro la realizzazione del porto privato di Fiumicino è una notizia importante sia a livello di sviluppo territoriale che di strategia nazionale.

Da un lato si preserva un tratto di costa particolarmente fragile e non si crea concorrenza col porto di Roma. Dall’altro si ribadiscono le ragioni della portualità pubblica e la necessità di una visione strategica complessiva della portualità italiana.