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Piendibene:” Sul porto di Fiumicino la decisione del TAR rende giustizia”

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Riceviamo e pubblichiamo

Il pronunciamento del TAR che accoglie le obiezioni dei comitati e delle associazioni ambientaliste contro la realizzazione del porto privato di Fiumicino è una notizia importante sia a livello di sviluppo territoriale che di strategia nazionale.

Da un lato si preserva un tratto di costa particolarmente fragile e non si crea concorrenza col porto di Roma. Dall’altro si ribadiscono le ragioni della portualità pubblica e la necessità di una visione strategica complessiva della portualità italiana.

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