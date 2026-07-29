Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Bracciano desidero esprimere grande soddisfazione per la straordinaria riuscita del Triathlon, del Paratriathlon e del Campionato Italiano Interforze che hanno animato il nostro lungolago nel weekend appena trascorso.

Con oltre 300 atleti provenienti da diverse realtà del territorio nazionale, Bracciano ha vissuto due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione, della sana competizione e della condivisione, offrendo uno spettacolo di grande valore sportivo e umano.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli atleti, protagonisti di questa bellissima manifestazione, agli organizzatori e all’Associazione Sportiva Guida Sicura, che con professionalità, impegno e passione hanno reso possibile un evento così partecipato e perfettamente riuscito. Un grazie va anche alla Polizia locale di Bracciano, di Trevignano Romano e di Città Metropolitana di Roma Capitale, alle forze dell’ordine, alle Protezioni civili comunali di Bracciano e Oriolo Romano, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

Il nostro lungolago si conferma, oggi ancora di più grazie al suo nuovo assetto, un luogo ideale per ospitare manifestazioni sportive di livello, capace di coniugare bellezza, accoglienza e funzionalità. Eventi come questo valorizzano il territorio, promuovono i valori dello sport e rappresentano un’importante occasione di crescita e di visibilità per Bracciano.

Continueremo a sostenere iniziative che mettano al centro lo sport, l’inclusione e la valorizzazione dei nostri spazi, con la convinzione che rappresentino un investimento importante per la comunità e per il futuro della nostra città.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano