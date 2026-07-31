Riceviamo e pubblichiamo

Il 6 agosto al TMF Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano: MUSIKERIA, un viaggio sonoro unico che vede protagonisti due straordinari maestri della scena musicale.:

Stefano Indino Fisarmonicista (Fisarmonica) Definire Stefano Indino un semplice fisarmonicista sarebbe riduttivo. È un vero virtuoso dello strumento, capace di far letteralmente “cantare” il mantice. Nelle sue mani, la fisarmonica spazia con disinvoltura tra la passionalità del tango, le melodie della tradizione popolare e le sofisticate sfumature della musica d’autore. La sua cifra stilistica è l’eleganza espressiva: ogni nota racchiude un’intensità emotiva travolgente, frutto di una sensibilità artistica rara e di prestigiose collaborazioni nel panorama nazionale.

UMBERTO VITIELLO (Percussioni, Voce e Chitarra) Umberto Vitiello è un artista poliedrico, un catalizzatore di energia pura sul palco. La sua forza risiede nella capacità di fondere il ritmo ancestrale delle percussioni con la melodia della chitarra e l’espressività della sua voce. Il suo approccio alla musica è viscerale e comunicativo: i suoi arrangiamenti ritmici non sono solo un accompagnamento, ma una narrazione dinamica che dialoga costantemente con il pubblico, portando sul palco una vitalità contagiosa e un groove inconfondibile.

Cosa succede quando due talenti così si incontrano? Nasce un dialogo intimo e potente. La precisione melodica della fisarmonica di Stefano si intreccia con il battito vibrante e la vocalità di Umberto, creando un’atmosfera acustica avvolgente, ricca di sfumature folk, world music e improvvisazione live.

E dopo il concerto? La serata continua in compagnia! Il biglietto include una “spaghettata” .. con penne all’arrabbiata e un buon bicchiere di vino, per condividere le emozioni del live a tavola.

Giovedì 6 Agosto – Ore 21:00 Teatro Maurizio Fiorani – Canale Monterano

É gradita la prenotazione ai numeri: 328 6748785 | 380 4620311 (potete lasciare un messaggio Whatsapp) Ti aspettiamo!