HomeSocietà

CORSO FRANCIA, TORQUATI – RIBERA (MUN.XV): “NASCE IL ROSETO MUNICIPALE, 20 MAGGIO INAUGURAZIONE AI GIARDINI DE VITI DE MARCO”

0
80

Comunicato stampa

“A Corso Francia nasce il roseto del Municipio XV. Nei giardini di via Antonio de Viti de Marco sono state messe a dimora oltre 600 rose appartenenti a 11 diverse specie. Le varie colorazioni garantiranno un panorama di grande impatto visivo restituendo ai cittadini un’area verde diversa e completamente rinnovata dal punto di vista ambientale. L’inaugurazione del roseto municipale è in programma mercoledì 20 maggio alle ore 18.00. All’appuntamento parteciperanno anche artisti del territorio che esporranno le loro opere d’arte nel nuovo spazio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.

Articolo precedente
𝗣𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗺𝗲𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 tra 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗡𝗲𝘂𝘀ä𝘀𝘀 e 𝗖𝗵â𝘁𝗲𝗻𝗮𝘆-𝗠𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝘆.
Articolo successivo
Convegno sulla sicurezza a Manziana: rinviato al 4 giugno

Ultimi articoli

Carica altri