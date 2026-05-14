CORSO FRANCIA, TORQUATI – RIBERA (MUN.XV): “NASCE IL ROSETO MUNICIPALE, 20 MAGGIO INAUGURAZIONE AI GIARDINI DE VITI DE MARCO”

Comunicato stampa

“A Corso Francia nasce il roseto del Municipio XV. Nei giardini di via Antonio de Viti de Marco sono state messe a dimora oltre 600 rose appartenenti a 11 diverse specie. Le varie colorazioni garantiranno un panorama di grande impatto visivo restituendo ai cittadini un’area verde diversa e completamente rinnovata dal punto di vista ambientale. L’inaugurazione del roseto municipale è in programma mercoledì 20 maggio alle ore 18.00. All’appuntamento parteciperanno anche artisti del territorio che esporranno le loro opere d’arte nel nuovo spazio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.