Dal profilo del comune di Bracciano
𝑼𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒇𝒂… abbiamo vissuto una nuova estate insieme.
La 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟯 del 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 è stata piena di giochi, laboratori, bagni in acqua, uscite, amicizie nate giorno dopo giorno e piccoli momenti che, messi insieme, hanno costruito qualcosa di grande.
È stata un’estate di 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
Bambine e bambini hanno condiviso spazi, esperienze, emozioni. Hanno imparato a conoscersi, ad aiutarsi, a stare insieme. Perché un centro estivo non è solo un servizio: è un luogo dove si cresce, si scopre, si costruiscono relazioni.
Il nostro 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 ha significato questo: rendere l’estate un tempo possibile per tutti e tutte.
Qualcuno pensava che questa storia fosse finita qui…
ma forse una nuova avventura sta per cominciare.
P.S. Guarda il video fino alla fine per scoprire se abbiamo mantenuto la promessa.
Chi si ferma prima… è un 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗴𝗼𝗿𝗴𝗼𝗻𝗲.
https://www.facebook.com/reel/2538910683229930