Dal profilo del comune di Bracciano

La 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟯 del 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 è stata piena di giochi, laboratori, bagni in acqua, uscite, amicizie nate giorno dopo giorno e piccoli momenti che, messi insieme, hanno costruito qualcosa di grande.

È stata un’estate di 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.

Bambine e bambini hanno condiviso spazi, esperienze, emozioni. Hanno imparato a conoscersi, ad aiutarsi, a stare insieme. Perché un centro estivo non è solo un servizio: è un luogo dove si cresce, si scopre, si costruiscono relazioni.