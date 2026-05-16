HomeSocietà

Centro estivo del comune di Bracciano: stagione 3.

0
165
screenshot 16 5 2026 94524 www.facebook.com

Dal profilo del comune di Bracciano

𝑼𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒇𝒂… abbiamo vissuto una nuova estate insieme.
La 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟯 del 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 è stata piena di giochi, laboratori, bagni in acqua, uscite, amicizie nate giorno dopo giorno e piccoli momenti che, messi insieme, hanno costruito qualcosa di grande.
È stata un’estate di 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 e 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀.
Bambine e bambini hanno condiviso spazi, esperienze, emozioni. Hanno imparato a conoscersi, ad aiutarsi, a stare insieme. Perché un centro estivo non è solo un servizio: è un luogo dove si cresce, si scopre, si costruiscono relazioni.
Il nostro 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗘𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 ha significato questo: rendere l’estate un tempo possibile per tutti e tutte.
Qualcuno pensava che questa storia fosse finita qui…
ma forse una nuova avventura sta per cominciare.
P.S. Guarda il video fino alla fine per scoprire se abbiamo mantenuto la promessa.
Chi si ferma prima… è un 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗴𝗼𝗿𝗴𝗼𝗻𝗲.
https://www.facebook.com/reel/2538910683229930
Articolo precedente
Bracciano celebra i 15 anni di gemellaggio con Neusass e Chatenay-Malabry   La piacevole cerimonia oggi pomeriggio in aula consiliare.
Articolo successivo
MONTERANO VIVE, SPETTACOLO ANNULLATO PER MALTEMPO

Ultimi articoli

Cultura

VENDESI CASA D’ARTISTA – 16 MAGGIO 2026 CORTE DI PALAZZO ALTIERI

Cultura

A ORIOLO, PER LA RASSEGNA TEATRO A PALAZZO “TERAPIA DI GRUPPO”

Società

Interruzione circolazione ferroviaria sulla linea Roma Viterbo

Società

Una Corte Verde nel cuore di Roma: è firmato dall’architetto Stefano Boeri il progetto di rigenerazione dei Depositi Delle Vittorie in piazza Bainsizza nel quartiere Prati...

Cultura

La notte bianca della bi biblioteca Zucconi

Carica altri