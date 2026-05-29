Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Fino a domenica 30 maggio il nostro 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 si trasforma in uno spazio diffuso dedicato all’𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮, con installazioni, opere visive, multimediali, sonore e letterarie che mettono al centro i temi della 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀ e dell’𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲.

Un percorso artistico che ci accompagna nei luoghi simbolo della nostra città, partendo dall’𝗔𝘂𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲, dove questa mattina si è svolta la conferenza stampa, passando per 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, il 𝗖𝗵𝗶𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗴𝗼𝘀𝘁𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻𝗶 e l’𝗔𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝗼 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼, fino ad arrivare a 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗠𝗮𝘇𝘇𝗶𝗻𝗶. Un itinerario che attraversa i nostri vicoli del centro storico fino alla meravigliosa veduta della 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮, valorizzando il 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 di Bracciano attraverso il dialogo tra 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, tra identità e contaminazione.

L’arte, capace di stimolare riflessione, dialogo e nuove visioni sul mondo che ci circonda, oggi più che mai ha il compito di interrogare, ispirare e contribuire a costruire 𝗽𝗼𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲. In un tempo segnato da trasformazioni rapide, conflitti e profonde disuguaglianze, essa diventa uno spazio privilegiato di 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 e di 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮, in cui emozioni, idee ed esperienze possono incontrarsi.

L’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 crede fermamente in questo progetto, ideato da Maria Ludmila Pustka, direttrice artistica per le arti visive, e da Massimiliano Ionta, direttore artistico per l’arte digitale e sonora, che desidero ringraziare sentitamente per la professionalità, l’impegno e la passione profusi anche quest’anno nella realizzazione di questo secondo appuntamento con la 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗔𝗿𝘁 𝗪𝗲𝗲𝗸. Un evento straordinario che auspichiamo possa diventare un appuntamento 𝗳𝗶𝘀𝘀𝗼 𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 per la nostra città.

Grazie ai 𝟰𝟬 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶, al comitato scientifico, ai curatori, al team organizzativo e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa straordinaria 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲.

𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘃𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗲, 𝗹𝗮 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano