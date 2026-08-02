Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Anche quest’anno si è rinnovata la bella esperienza dei 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶 dedicati alle bambine e ai bambini con disabilità, giunti alla loro 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮.
Si tratta di una scelta precisa e di un 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 dell’Amministrazione comunale, che continua a investire in servizi capaci di garantire 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ e sostegno alle famiglie.
Un progetto che racconta il valore della collaborazione tra 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 e istituzioni, per costruire ogni giorno una comunità sempre più accogliente e inclusiva.
𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝘁𝗲𝗹𝗼: è il racconto di un’esperienza che merita di essere conosciuta.
Giulia Sala Ida Maria Nesi Maddalena Coletta Rinaldo Borzetti Andrea Serralessandri Alfredo Leone Massimo Guitarrini Emilio Scarafoni Luca Nozzolillo Fabio Antinucci Mauro Negretti Gessica Giorgi
il video al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/902365409086049