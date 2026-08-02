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A Bracciano, 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗘𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗜 𝗣𝗘𝗥 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗘 𝗘 𝗕𝗔𝗠𝗕𝗜𝗡𝗜 𝗖𝗢𝗡 𝗗𝗜𝗦𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Anche quest’anno si è rinnovata la bella esperienza dei 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶 dedicati alle bambine e ai bambini con disabilità, giunti alla loro 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮.
Si tratta di una scelta precisa e di un 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 dell’Amministrazione comunale, che continua a investire in servizi capaci di garantire 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ e sostegno alle famiglie.
Un progetto che racconta il valore della collaborazione tra 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶, 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 e istituzioni, per costruire ogni giorno una comunità sempre più accogliente e inclusiva.
𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝘁𝗲𝗹𝗼: è il racconto di un’esperienza che merita di essere conosciuta.
il video al link sottostante
https://www.facebook.com/reel/902365409086049
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Four Friends: il posto giusto

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