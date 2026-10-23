NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA – SABATO 24 OTTOBRE 2026 IN BIBLIOTECA A ORIOLO

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

La nostra comunità si ritrova per un importante momento di riflessione, incontro e testimonianza dedicato alla situazione nella Palestina occupata.

Insieme alla Parrocchia San Giorgio Martire, vi invitiamo a partecipare a un pomeriggio speciale presso la Biblioteca Comunale: attraverso interventi di approfondimento, testimonianze dirette e la presenza di importanti realtà associative del nostro territorio, daremo voce alla speranza, alla giustizia e alla pace.

L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali e poetici, rendendo l’incontro non solo un’occasione di sensibilizzazione, ma anche un momento di condivisione e vicinanza tra cittadini.