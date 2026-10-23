HomeSocietà Il weekend del ritratto a Trevignano 23/10/2026 0 128 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Un ricordo per sempre 24 e 25 ottobre, al Beekind a Trevignano Tagsritrattotrevignanoweekend Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteA-HEAD Project e 3500 cm²: l’arte contemporanea entra negli spazi della cura di Gnosis a MarinoArticolo successivoNON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA – SABATO 24 OTTOBRE 2026 IN BIBLIOTECA A ORIOLO Ultimi articoli Territorio “Umani ancora”, a Civitavecchia il confronto sui diritti delle persone detenute attraverso il libro “Stand by me” di Ivana Puleo Eventi “Rosso Corsa-Il Mito della Velocità 2026” Società VEJANO: ATTENZIONE, TENTATIVI DI RAGGIRARE I CITTADINI, SOPRATTUTTO LE PERSONE ANZIANE Eventi AGROECOLOGIA E COMUNITÀ RIGENERATIVE: GIORNATA DI CONFRONTO A BRACCIANO Eventi LA II EDIZIONE DI “MONTERANO BIO” APRE CON LE SCUOLE Carica altri