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Il weekend del ritratto a Trevignano

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Un ricordo per sempre

24 e 25 ottobre, al Beekind a Trevignano

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