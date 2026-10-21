Proteste studentesche: il disagio non giustifica l’interruzione delle lezioni. Necessario restituire credibilità e responsabilità alla partecipazione scolastica

Comunicato stampa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sul crescente fenomeno delle proteste studentesche alla luce di recenti rilevazioni che evidenziano una significativa partecipazione alle mobilitazioni e una diffusa condivisione delle motivazioni che le sostengono. Si tratta di un quadro che merita attenzione non soltanto per l’ampiezza del dissenso, ma soprattutto per il progressivo consolidarsi di una concezione della protesta nella quale il ricorso a forme di interruzione delle attività scolastiche rischia di essere percepito come uno strumento ordinario di rivendicazione.

Le criticità denunciate dagli studenti, dalle condizioni degli edifici alle incertezze sulle prospettive formative e professionali, rappresentano questioni concrete che le istituzioni sono chiamate ad affrontare. Tuttavia, la fondatezza di una preoccupazione non rende automaticamente appropriate le modalità attraverso cui essa viene manifestata. Il consenso verso le occupazioni, emerso anche tra studenti che non partecipano direttamente alle iniziative, pone un problema educativo che non può essere sottovalutato: la crescente difficoltà di distinguere tra l’espressione legittima del dissenso e comportamenti che compromettono la continuità delle lezioni, la sicurezza e il regolare funzionamento della comunità scolastica.

Il CNDDU ritiene necessario evitare interpretazioni indulgenti che finiscano per attribuire alle mobilitazioni un valore formativo indipendentemente dalle loro conseguenze. L’esperienza scolastica deve educare anche alla consapevolezza che ogni iniziativa collettiva comporta responsabilità precise e che la capacità di sostenere le proprie ragioni non può prescindere dal rispetto delle esigenze altrui. L’interruzione delle attività didattiche, soprattutto quando coinvolge studenti estranei alla protesta, non costituisce un elemento secondario, poiché incide su un percorso educativo che richiede continuità, impegno e condizioni organizzative adeguate.

Sarebbe però altrettanto riduttivo affrontare il fenomeno esclusivamente attraverso il richiamo alla disciplina. La frequenza delle contestazioni impone di interrogarsi sull’effettiva capacità delle istituzioni scolastiche di individuare le criticità prima che assumano dimensioni conflittuali. Un sistema che interviene soltanto quando il disagio si traduce in occupazioni o manifestazioni mostra una difficoltà nella gestione ordinaria delle relazioni interne. La prevenzione del conflitto richiede strumenti di rappresentanza credibili, interlocutori riconoscibili e procedure attraverso cui le richieste possano essere esaminate senza trasformare la pressione collettiva nella principale condizione per ottenere attenzione.

Particolare preoccupazione suscita il rischio che la protesta venga progressivamente separata dalla conoscenza effettiva dei problemi e delle possibili soluzioni. La scuola ha il compito di promuovere una partecipazione fondata sull’approfondimento, sulla verifica delle informazioni e sulla comprensione delle responsabilità amministrative, evitando che l’adesione a una mobilitazione si esaurisca nell’appartenenza a una posizione collettiva. Il dissenso acquista consistenza quando è accompagnato da proposte sostenibili e dalla disponibilità a misurarsi con la complessità delle decisioni pubbliche.

Alla luce di tali considerazioni, il CNDDU invita il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a promuovere un intervento che rafforzi la responsabilità degli studenti e, contemporaneamente, renda più incisivi gli strumenti ordinari di confronto. Appare opportuno definire indirizzi operativi che consentano alle istituzioni scolastiche di gestire tempestivamente le situazioni di tensione, assicurando criteri chiari e uniformi nella tutela della continuità didattica e nella valutazione delle condotte, senza trascurare la necessità di fornire risposte motivate alle criticità effettivamente riscontrate. Una verifica periodica dell’efficacia degli organismi di rappresentanza, accompagnata da una maggiore trasparenza sulle decisioni che incidono sulla vita scolastica, potrebbe contribuire a ridurre il ricorso a iniziative conflittuali.

Il CNDDU sottolinea infine che la scuola non può diventare il luogo nel quale la rilevanza di una richiesta venga misurata dalla capacità di interrompere le attività. La credibilità delle istituzioni si costruisce attraverso decisioni tempestive e coerenti, mentre la maturità della partecipazione studentesca si manifesta nella capacità di sostenere il confronto senza compromettere il percorso formativo della comunità. Restituire centralità a questa distinzione rappresenta una condizione essenziale per evitare che il disagio giovanile si trasformi in una progressiva normalizzazione del conflitto e per riaffermare il valore educativo della responsabilità.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU