L’ALBERGHIERO DI LADISPOLI TORNA AD APRIRE LE SUE PORTE AL PUBBLICO

Comunicato stampa
TE’ WELCOME SABATO 28 NOVEMBRE 2026 ORE 16-18
OPEN NIGHT SABATO 12 DICEMBRE 2026 ORE 18-20
OPEN DAY DOMENICA 24 GENNAIO 2027 ORE 9:00-12:00
OPEN NIGHT SABATO 6 FEBBRAIO 2027 ORE 18-20
OPEN NIGHT SABATO 12 DICEMBRE 2026 ORE 18-20
OPEN DAY DOMENICA 24 GENNAIO 2027 ORE 9:00-12:00
OPEN NIGHT SABATO 6 FEBBRAIO 2027 ORE 18-20
L’Istituto Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le porte al pubblico per presentare la sua offerta formativa, ma anche le strutture e gli spazi nei quali si svolgono le attività didattiche. Anche quest’anno sono in programma diversi appuntamenti di Orientamento rivolti agli studenti delle Scuole Medie e alle loro famiglie, con una formula che si è rivelata particolarmente efficace perché in grado di rispondere alle diverse esigenze organizzative, con fasce orarie e giorni differenziati. Si comincia infatti sabato 28 novembre con un “Tè Welcome” (ore 16-18), per proseguire con l’Open Night del 12 dicembre (ore 18-20). Gli incontri riprenderanno poi sabato 24 gennaio 2027 con un Open Day mattutino (dalle 9 alle 12) e si concluderanno venerdì 6 febbraio 2027 con un nuovo appuntamento serale (dalle 18 alle 20). Nel corso di tutte le giornate sarà possibile effettuare una visita guidata dell’Istituto di via Federici, con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche nei Laboratori di Cucina, Pasticceria, Sala e Accoglienza Turistica.
Daranno il benvenuto a genitori e aspiranti studenti dell’Alberghiero la Vicepreside dell’Istituto Prof.ssa Marianna D’Amico, i membri dello Staff Prof. Luca Palumbo, Prof. Alberto Oliva, Prof. Luca Persiani, le Funzioni Strumentali del settore Orientamento Prof. Renato D’Aloia e Prof.ssa Carmen Piccolo, e i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Donatella Di Matteo, Prof. Marco Erra, Prof. Domenico Falzarano e Prof.ssa Olimpia Salvucci. Al desk, per tutte le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.
Daranno il benvenuto a genitori e aspiranti studenti dell’Alberghiero la Vicepreside dell’Istituto Prof.ssa Marianna D’Amico, i membri dello Staff Prof. Luca Palumbo, Prof. Alberto Oliva, Prof. Luca Persiani, le Funzioni Strumentali del settore Orientamento Prof. Renato D’Aloia e Prof.ssa Carmen Piccolo, e i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Donatella Di Matteo, Prof. Marco Erra, Prof. Domenico Falzarano e Prof.ssa Olimpia Salvucci. Al desk, per tutte le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.
Si ricorda che le iscrizioni si effettueranno attraverso la piattaforma UNICA. A questo link tutte le istruzioni: Home – UNICA
L’Istituto Alberghiero di Ladispoli nasce come succursale dell’Istituto Professionale Statale dei Servizi Alberghieri e di Ristorazione di Tor Carbone in Roma, una delle prime Scuole Alberghiere del Lazio. Divenuto autonomo, è ospitato oggi nella nuova sede di via Federici (nella vasta area adiacente alla Biblioteca Comunale), inaugurata nel gennaio del 2013, con ampi laboratori all’avanguardia per attrezzature e dotazioni tecnologiche. Ottima la posizione dell’Istituto rispetto ai maggiori assi ferroviari e viari. Per coloro che provengono da Roma o da Civitavecchia, è possibile raggiungere la scuola in treno. La stazione di Ladispoli è in posizione centrale, a pochi minuti dall’Istituto. In autobus, le fermate sono altrettanto funzionali e vicine alla sede scolastica. In automobile, si possono percorrere la Via Aurelia o l’autostrada Roma – Civitavecchia. I collegamenti con Cerveteri e le altre località lungo la via Aurelia sono garantiti dal servizio degli autobus di linea. Dal mese di Settembre 2016 sono state, inoltre, attivate tre nuove corse in orario scolastico che collegano Ladispoli al comprensorio del Lago di Bracciano. L’Istituto Alberghiero consente di raggiungere, insieme ad adeguate competenze professionali, una preparazione culturale approfondita, idonea sia alla prosecuzione degli studi (universitari o di formazione tecnica superiore), sia all’ingresso nel mondo del lavoro.
Il diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Utilizzando le più moderne metodologie e strategie didattiche e avvalendosi di una consolidata rete di rapporti con le aziende del territorio, l’Alberghiero di Ladispoli offre tre indirizzi di studio: – Enogastronomia (con la nuova opzione in Prodotti dolciari artigianali e industriali), – Servizi di Sala e Vendita, – Accoglienza Turistica.
– Enogastronomia: Il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. – Servizi di sala e di vendita: Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. – Accoglienza turistica: Il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi, in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
Il curriculum si basa su:
– un’area di istruzione generale con discipline fondamentali per la preparazione culturale di base;
– un’area di indirizzo con le materie professionalizzanti (Enogastronomia / Servizi di Sala e Vendita / Accoglienza Turistica);
– due lingue: inglese e francese in tutto il quinquennio;
– stage, tirocini di formazione ed orientamento, F.S.L. (Formazione Scuola-lavoro presso grandi aziende e strutture del settore enogastronomico e turistico, in Italia e all’estero;
– possibilità di partecipare al Programma Erasmus +;
– possibilità di prevedere attività ed insegnamenti facoltativi, in linea con le più aggiornate richieste del mercato professionale.
Il diplomato ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Utilizzando le più moderne metodologie e strategie didattiche e avvalendosi di una consolidata rete di rapporti con le aziende del territorio, l’Alberghiero di Ladispoli offre tre indirizzi di studio: – Enogastronomia (con la nuova opzione in Prodotti dolciari artigianali e industriali), – Servizi di Sala e Vendita, – Accoglienza Turistica.
– Enogastronomia: Il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. – Servizi di sala e di vendita: Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. – Accoglienza turistica: Il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi, in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
Il curriculum si basa su:
– un’area di istruzione generale con discipline fondamentali per la preparazione culturale di base;
– un’area di indirizzo con le materie professionalizzanti (Enogastronomia / Servizi di Sala e Vendita / Accoglienza Turistica);
– due lingue: inglese e francese in tutto il quinquennio;
– stage, tirocini di formazione ed orientamento, F.S.L. (Formazione Scuola-lavoro presso grandi aziende e strutture del settore enogastronomico e turistico, in Italia e all’estero;
– possibilità di partecipare al Programma Erasmus +;
– possibilità di prevedere attività ed insegnamenti facoltativi, in linea con le più aggiornate richieste del mercato professionale.