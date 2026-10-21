L’ALBERGHIERO DI LADISPOLI TORNA AD APRIRE LE SUE PORTE AL PUBBLICO

Comunicato stampa

TE’ WELCOME SABATO 28 NOVEMBRE 2026 ORE 16-18

OPEN NIGHT SABATO 12 DICEMBRE 2026 ORE 18-20

OPEN DAY DOMENICA 24 GENNAIO 2027 ORE 9:00-12:00

OPEN NIGHT SABATO 6 FEBBRAIO 2027 ORE 18-20

L’Istituto Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le porte al pubblico per presentare la sua offerta formativa, ma anche le strutture e gli spazi nei quali si svolgono le attività didattiche. Anche quest’anno sono in programma diversi appuntamenti di Orientamento rivolti agli studenti delle Scuole Medie e alle loro famiglie, con una formula che si è rivelata particolarmente efficace perché in grado di rispondere alle diverse esigenze organizzative, con fasce orarie e giorni differenziati. Si comincia infatti sabato 28 novembre con un “Tè Welcome” (ore 16-18), per proseguire con l’Open Night del 12 dicembre (ore 18-20). Gli incontri riprenderanno poi sabato 24 gennaio 2027 con un Open Day mattutino (dalle 9 alle 12) e si concluderanno venerdì 6 febbraio 2027 con un nuovo appuntamento serale (dalle 18 alle 20). Nel corso di tutte le giornate sarà possibile effettuare una visita guidata dell’Istituto di via Federici, con dimostrazioni ed esercitazioni pratiche nei Laboratori di Cucina, Pasticceria, Sala e Accoglienza Turistica.

Daranno il benvenuto a genitori e aspiranti studenti dell’Alberghiero la Vicepreside dell’Istituto Prof.ssa Marianna D’Amico, i membri dello Staff Prof. Luca Palumbo, Prof. Alberto Oliva, Prof. Luca Persiani, le Funzioni Strumentali del settore Orientamento Prof. Renato D’Aloia e Prof.ssa Carmen Piccolo, e i membri della Commissione Orientamento Prof.ssa Donatella Di Matteo, Prof. Marco Erra, Prof. Domenico Falzarano e Prof.ssa Olimpia Salvucci. Al desk, per tutte le informazioni, sarà presente l’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.

Si ricorda che le iscrizioni si effettueranno attraverso la piattaforma UNICA. A questo link tutte le istruzioni: Home – UNICA