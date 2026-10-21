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Cristian Malvitano vola in Spagna: in palio c’è il “Wbc Latino Super Ligero”

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Comunicato stampa

Prima di partire, l’incontro in Municipio con il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini”_
Da Cerveteri è pronto a “prendersi” Barcellona. È pronto Cristian Malvitano: venerdì 23 ottobre sarà in Spagna, all’interno della “Casal de Cultura” per incrociare i guantoni con Alejandro Moya, già campione di Spagna e del Mediterraneo per contendersi la Cintura “Wbc Latino Super Ligero”. Prima di partire, oggi pomeriggio accompagnato dal suo allenatore Fabio Filippini, il saluto in Municipio a Cerveteri, alla presenza del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini.
“Quando un atleta della nostra città raggiunge palcoscenici importanti di livello internazionali come quello che vedrà protagonista il nostro Cristian a Barcellona è sempre un motivo d’orgoglio – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – testimonia quanto sia fiorente l’attività sportiva del territorio e quanto i nostri sportivi siano dediti alla disciplina sportiva. Sarà una gara importante e difficile per la quale Cristian si è preparato duramente: durante l’incontro in Municipio abbiamo avuto occasione di scambiare qualche chiacchiera e l’ho visto molto motivato. Sono certo che sul ring darà il massimo gettando il cuore oltre l’ostacolo rappresentando in maniera egregia la nostra città. Forza Cristian: tutti noi, il tuo allenatore Fabio Filippini e sono certo tutti i tuoi sostenitori, inclusi gli sponsor che sempre ti sono accanto, saranno fieri di te”.
Un augurio giunge anche da Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Incontrare sportivi di Cerveteri prima di una manifestazione importante come quella a cui parteciperà il nostro Cristian venerdì sera è sempre un momento emozionante. In pochi minuti, dai loro racconti, rivivi tutta la fatica e i sacrifici che hanno fatto nelle settimane di preparazione al match. Avanti Cristian, facciamo tutti il tifo per te!”
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