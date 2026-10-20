Presentazione del libro “Uomini con la coda” edito da “Fefè editore” a Campagnano di Roma (Rm), sabato 24 ottobre, Comune, ore 17.00

UOMINI CON LA CODA / 4 storie e 6 saggi su donne nel mirino degli uomini è il libro-documento realizzato dal Progetto LE PENNE ROSSE, a cura di Luciana CRUCITTI e Consolato MINNITI. Autori dei testi – oltre a Crucitti e Minniti – sono: Giacomo Romeo • Marina Baldi • Giuseppe Colapietro • mons. Pasquale Catanese • Ilenia Ruizzo • Anna Traglia. La prefazione è della giornalista Federica SCIARELLI.

Il Progetto LE PENNE ROSSE è stato ideato da L. Crucitti ed è diretto da M. Baldi.

Sia il libro che il Progetto saranno presentati al pubblico sabato 24 ottobre a CAMPAGNANO DI ROMA (Rm), alle ore 17, nella sala consiliare del Comune. Saranno presenti gli Autori e i Curatori. Introdurrà il Sindaco Alessio NISI. Parteciperanno, tra gli altri: l’Assessore alla Cultura Elisabetta Cecchitelli, l’Assessore alle Politiche Sociali Amalia Bruschi, l’Assessore alla Sanità e Prevenzione Anna Lorenzetti e don Renzo Tanturli. Modera Samantha Libri. Sarà presente anche Federica SCIARELLI.

Alla conclusione della presentazione, dalla piazza del Comune partirà un corteo lungo il corso principale, fino ad una panchina rossa all’ingresso della Biblioteca comunale su cui sarà apposta una targa a nome di LE PENNE ROSSE.