OPEN DAY TOBIA AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA: INSIEME PER RAGGIUNGERE PERSONE, FAMIGLIE E CAREGIVER

Comunicato stampa

Il Dg Fabrizio d’Alba: “Questo Open Day rappresenta un momento fondamentale per consolidare il legame tra la nostra struttura ospedaliera e il territorio, confermando l’impegno concreto del Policlinico Umberto I nel garantire un’assistenza sempre più inclusiva, vicina ai bisogni reali delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregiver”.

Roma, 20 ottobre 2026

Si terrà mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 12 alle ore 18, presso gli spazi del George Eastman – Policlinico Umberto I in Viale Regina Elena 287/B a Roma l’«Open Day Tobia: Insieme per raggiungere persone, famiglie e caregiver», un’iniziativa promossa dal Servizio Tobia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I con l’obiettivo di creare un’occasione concreta di incontro e confronto tra ospedale, territorio, associazioni, persone con disabilità, famiglie e caregiver per rafforzare la rete e la collaborazione nei percorsi di assistenza e cura. L’evento, aperto alle ore 12.00 dal Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio d’Alba, insieme ai rappresentanti istituzionali di Regione Lazio, Sapienza Università di Roma e ASL territoriali, mira a raggiungere e coinvolgere quanti più utenti possibile, in particolare coloro che non sono ancora entrati in contatto con il Servizio Tobia. Durante la giornata, dopo una presentazione delle attività, del team e del modello di accoglienza che facilita l’accesso delle persone con disabilità alle prestazioni ospedaliere, si darà ampio spazio al confronto diretto e alla valorizzazione dei progetti territoriali. All’ingresso della struttura saranno allestiti spazi espositivi riservati alle associazioni per presentare i propri materiali e iniziative solidali, organizzare laboratori o momenti dimostrativi e promuovere il dialogo reciproco, favorendo così la costruzione di una comunità sempre più inclusiva dove cura, partecipazione e solidarietà procedono insieme.

Il direttore generale Fabrizio d’Alba, ha sottolineato come “questo Open Day rappresenti un momento fondamentale per consolidare il legame tra la nostra struttura ospedaliera e il territorio”, confermando ancora una volta l’impegno concreto del Policlinico Umberto I nel garantire un’assistenza sempre più inclusiva, vicina ai bisogni reali delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei caregiver.