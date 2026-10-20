Attivo il servizio di guardia farmaceutica presso la Farmacia n.2 di Viale Europa 22

Comunicato stampa
L’Amministrazione comunale comunica che è attivo il servizio di guardia farmaceutica presso la Farmacia n. 2 in Viale Europa 22.
Purtroppo, la Farmacia n. 3 di Via Bari resterà momentaneamente chiusa per consentire l’esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla sistemazione dei danni conseguenti all’eccezionale precipitazione verificatasi lo scorso 8 ottobre.
“Ci scusiamo per gli eventuali disagi – fa sapere la Responsabile del Servizio – e ringraziamo i cittadini per la comprensione, assicurando il massimo impegno per il ripristino della piena operatività nel più breve tempo possibile”.
Ufficio Stampa