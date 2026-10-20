Agroecologia e comunità rigenerative: a Bracciano una giornata di confronto tra giovani, agricoltori, scuole e istituzioni

Comunicato stampa

Sabato 24 ottobre, dalle 9.30 alle 19.00, presso il Chiostro degli Agostiniani di Bracciano (RM), Navdanya International promuove un incontro dedicato alla resilienza dei territori, alla biodiversità e alla partecipazione delle comunità. L’evento, intitolato “Agroecologia e Comunità Rigenerative – Reti di resilienza tra giovani, scuole, agricoltori e istituzioni”, conterà sula presenza di esperti di agroecologia, rappresentanti istituzionali, associazioni, organizzazioni giovanili e realtà agricole si confronteranno sulle sfide della transizione ecologica, tra esperienze locali e prospettive internazionali.

Come si costruiscono comunità capaci di affrontare le crisi ambientali, climatiche e sociali? Quale ruolo possono svolgere l’agroecologia, la tutela della biodiversità, l’educazione ecologica e la partecipazione dei cittadini nella rigenerazione dei territori? E come trasformare le esperienze di rigenerazione ecologica e sociale in processi collettivi, capaci di incidere sulle politiche pubbliche e sulle scelte che riguardano il futuro dei territori? Le risposte a queste domande già esistono e da tempo si sono trasformate in buone pratiche che attendono ora di essere tradotte in politiche concrete.

In un contesto internazionale segnato dall’aggravarsi della crisi climatica, dalla perdita di biodiversità e dalla crescente vulnerabilità dei sistemi alimentari, l’agroecologia rappresenta non soltanto un insieme di pratiche agricole sostenibili, ma anche una prospettiva di trasformazione ecologica, culturale e sociale. Un approccio che riconosce nella diversità biologica e culturale, nell’autonomia delle comunità e nella condivisione delle conoscenze le condizioni fondamentali per costruire sistemi alimentari e territori più resilienti.

Dalle esperienze locali alle politiche nazionali e internazionali

L’incontro nasce dalle esperienze che Navdanya International sviluppa attraverso il programma Terrae Vivae, i percorsi di educazione ecologica e Formazione Scuola Lavoro, il progetto “RiGenerAzione Ecologica – Cittadinanza e Partecipazione”, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Officine Municipali, realizzato in collaborazione con il Comune di Bracciano e cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del PR Lazio FSE 2021–2027. Esperienze che mettono in relazione scuole, nuove generazioni, produttori agricoli e istituzioni, sperimentando forme di apprendimento, cooperazione e partecipazione attiva alla vita dei territori.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, intende andare oltre la presentazione delle singole progettualità, aprendo uno spazio di confronto sulle condizioni necessarie per rafforzare le reti territoriali e collegare le esperienze locali alle strategie nazionali e ai processi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza alimentare come conferma la direttrice di Navdanya International, Ruchi Shroff: “Le buone pratiche che provengono dai territori sono di fatto laboratori da dove escono le proposte per la democraticizzazione e la sostenibilità dei sistemi alimentari anche a livello internazionale”.

Giovani, biodiversità e partecipazione: il programma della giornata

La mattinata, dalle 10.00 alle 12.30, sarà dedicata a “Giovani e territori”, uno spazio di confronto tra organizzazioni giovanili sul ruolo delle nuove generazioni nei processi di rigenerazione, nel quadro della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00, il programma entrerà nel vivo con due conversazioni pubbliche dedicate alla resilienza dei territori e alla costruzione collettiva del cambiamento.

Particolare attenzione sarà riservata alla biodiversità agricola e alla sovranità dei semi, con l’intervento di Salvatore Ceccarelli, genetista agrario di fama internazionale, che approfondirà il rapporto tra diversità genetica, adattamento ai cambiamenti climatici e autonomia degli agricoltori.

Al confronto parteciperanno, tra gli altri, Caterina Batello presidente dell’Associazione Italiana di Agroecologia, Mara Cossu e Tiziana Occhino del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Silvia Canali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Silvia Francescon dell’Unione Buddhista Italiana, il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, rappresentanti delle aziende agricole del territorio (Fattoria biologica Le Bricchiette, Fattoria Faraoni, Azienda Agricola La Argentina), del mondo della scuola (Istituto Agrario Salvo D’Acquisto, Liceo Artistico dell’IIS Luca Paciolo) e delle organizzazioni giovanili (Rete delle Associazioni giovanili dalla mappatura del progetto RiGenerAzione Ecologica: Cittadinanza e Partecipazione) e della società civile (GASP – Gruppo di Assistenza e Solidarietà Popolare).

Interverranno inoltre Magdalena Ackermann, della società civile presso il Comitato ONU per la Sicurezza Alimentare Mondiale, e Ruchi Shroff di Navdanya International.

Una specifica sessione, “Territori in relazione: Bracciano–Tubas”, sarà infine dedicata alla cooperazione internazionale in agroecologia e alle prospettive di resilienza delle comunità, attraverso il collegamento tra il territorio di Bracciano e quello palestinese di Tubas.

Un incontro aperto alla cittadinanza

Durante l’intera giornata il Chiostro degli Agostiniani ospiterà esposizioni dei progetti educativi realizzati dalle scuole, la mostra artistica “Ars non dat Panem” del Liceo Artistico dell’IIS Luca Paciolo, il contest fotografico organizzato da Terrae Vivae Youth, produttori locali, iniziative di scambio dei semi, giochi agroecologici e laboratori creativi per bambini e adulti. Nel chiostro del convento saranno allestiti degli stand da parte dei produttori, delle associazioni e del CRAS Centro Recupero Animali Selvatici della Riserva Lago di Vico.

L’iniziativa intende valorizzare la conoscenza e la partecipazione come strumenti concreti di trasformazione, favorendo nuove alleanze tra chi coltiva la terra, chi educa, chi studia, chi amministra e chi si impegna quotidianamente nella tutela dei beni comuni.

Un’occasione per mettere in relazione pratiche, saperi e politiche, nella convinzione che la rigenerazione dei territori non possa essere affidata esclusivamente a soluzioni tecniche, ma richieda processi democratici, cooperazione e comunità capaci di decidere insieme il proprio futuro.

Informazioni e partecipazione

Evento: Agroecologia e Comunità Rigenerative – Reti di resilienza tra giovani, scuole, agricoltori e istituzioni

Data: Sabato 24 ottobre 2026

Orario: 9.30–19.00

Luogo: Chiostro degli Agostiniani, Via Umberto I, 5 – Bracciano (RM)

Programma e modulo di adesione:

https://navdanyainternational. org/it/save-the-date- agroecologia-e-comunita- rigenerative/

Contatti: info@navdanyainternational.org

Navdanya International

https://navdanyainternational. org/it/