Longevity Cruise salpa il 20 ottobre da Civitavecchia: è la prima crociera italiana dedicata a salute e longevità

Comunicato stampa

Sette giorni nel Mediterraneo a bordo di MSC Orchestra, con consulti e screening gratuiti e un gruppo di esperti di prevenzione a disposizione dei partecipanti. È la prima di una serie di iniziative analoghe.

Roma, 19 ottobre 2026 – Parte martedì 20 ottobre da Civitavecchia Longevity Cruise, la prima crociera italiana che unisce il piacere del viaggio alla scienza del vivere meglio e più a lungo. Fino al 27 ottobre, a bordo di MSC Orchestra, i partecipanti toccheranno Genova, Marsiglia, Tarragona, Valencia e Livorno seguendo un percorso di prevenzione e benessere costruito su misura. Il progetto si rivolge a turisti di tutte le età interessati a wellness e longevity.

Longevity Cruise nasce mentre il viaggio di benessere sta cambiando natura. Non è più soltanto una pausa per recuperare energie: diventa il momento in cui si acquisiscono conoscenze e abitudini che restano anche dopo il rientro. È ciò che a livello internazionale viene chiamato longevity travel: un modo di viaggiare che non riguarda soltanto i viaggiatori senior, ma chiunque voglia allungare gli anni di vita attiva e in salute.

I numeri spiegano perché. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 2015 e il 2050 la quota di persone con più di 60 anni nel mondo passerà dal 12% al 22%, fino a 2,1 miliardi di persone. In Italia, secondo l’Istat, al 1° gennaio 2026 gli over 65 sono 14 milioni 821mila, il 25,1% della popolazione, e la speranza di vita alla nascita è di 81,7 anni per gli uomini e 85,7 per le donne.

Anche il mercato si muove in questa direzione. Il Global Wellness Institute stima che il turismo del benessere abbia raggiunto nel 2024 gli 894 miliardi di dollari e che crescerà del 9,1% l’anno fino al 2029, dentro un’economia del benessere che vale 6.800 miliardi di dollari. Tra i fattori che spingono questa crescita, l’invecchiamento della popolazione e una domanda sempre più orientata a prevenzione e longevità.

Per sette giorni un’équipe specializzata e un gruppo di esperti di prevenzione e longevità sono a disposizione dei partecipanti. Il programma prevede consulti personalizzati con medici e specialisti negli spazi dedicati della nave, lo screening del ritmo cardiaco, il controllo dell’udito con strumentazione professionale e personale qualificato. A questi si aggiungono i consulti gratuiti sulla longevità, con colloqui individuali su tricologia, medicina rigenerativa ed estetica e nutrizione.

A bordo si potrà anche ricevere una consulenza sulla conservazione delle proprie cellule: un servizio che, con un semplice prelievo, isola e crioconserva le cellule del sangue per poterle riprogrammare in futuro in cellule staminali pluripotenti, base di nuovi approcci di medicina rigenerativa.

Completano il percorso “L’arte di vivere nella Gioia”, esperienza sensoriale a mediazione corporea condotta da un Counselor certificato nel metodo Simonton, una consulenza anti-aging sulle abitudini quotidiane, dall’alimentazione al movimento, dal sonno alla gestione dello stress, e una diretta radiofonica quotidiana a cui i partecipanti possono assistere e intervenire. Ogni partecipante riceve il “passaporto della longevità”, un libretto su cui raccogliere un timbro per ogni tappa. Consulti e screening sono gratuiti e la partecipazione è libera: le attività si svolgono nelle ore in cui la nave è in porto o in navigazione e ciascuno sceglie a che cosa partecipare.

Longevity Cruise è la prima di una serie di iniziative analoghe. L’iniziativa è realizzata grazie allo Strategic partner Personal Med e al contributo di Amplifon, EternaCell, Medical Science, PharmaCare, Vela Farmaceutici e YOU(th); i partner tecnici sono Alessandra Perotta Counselor e Radio BiancoNera, media partner.

Contatti per la stampa:

Eleonora Selvi, Ethic Communication S.r.l.