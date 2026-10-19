Il cordoglio del Sindaco per la scomparsa di Carlo De Paolis

Comunicato stampa

Civitavecchia, 19 ottobre 2026 — Il sindaco Marco Piendibene e l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo De Paolis, storico delle tradizioni locali e per decenni custode della memoria di Civitavecchia.

Innamorato della propria città, ne ha raccontato la storia con il rigore dello studioso e la passione di chi scrive delle cose a cui tiene. Ha raccolto e divulgato la storia locale e la cultura popolare, la devozione religiosa e le tradizioni cittadine, comprese quelle della tavola, in anni di ricerca che hanno dato libri, pubblicazioni e anche poesie. Molto di ciò che Civitavecchia sa di sé passa dal suo lavoro.

Per quarant’anni presidente del Comitato diocesano dell’Associazione Santa Fermina, ha legato il proprio nome alla devozione per la patrona e alle celebrazioni che ogni anno raccolgono la città, ed è stato tra i principali promotori del gemellaggio con Amelia, l’altra città di Santa Fermina.

Alla famiglia vanno le condoglianze del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale.