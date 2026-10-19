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A Cerveteri “Boccetta o Scherzetto?”: tra i Vicoli del Terrore e la grande Piazza della Magia con Harry Potter, laboratori e fantastiche attrattive

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Comunicato stampa

Appuntamento di due giorni a Cerveteri in occasione di Halloween, sabato 31 ottobre e domenica 1° Novembre: sali a bordo dell’Hogwarts Express, viaggia dal terrore alla magia

 

“Boccetta o Scherzetto?”, la grande festa di Halloween ideata ed organizzata dal Rione Boccetta di Cerveteri e giunta quest’anno alla sua terza edizione raddoppia: un programma straordinario che per due giorni trasformerà l’intero Centro Storico, dai Vicoli del Terrore tra le stradine antiche e suggestive del borgo alla Piazza della Magia di Piazza Santa Maria. Ad unire queste due straordinarie attrattive, l’Hogwarts Express, il magico treno di Harry Potter pronto a guidarvi in un viaggio fantasticamente pauroso. Un appuntamento che si prospetta essere uno dei più attesi di tutto il Litorale laziale, pronto ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie sabato 31 ottobre e domenica 1° Novembre.

“Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno raddoppiamo con una festa ancor più grande e ricca di attrattive – dichiara il Direttivo del Rione Boccetta – l’obiettivo è offrire alle famiglie della nostra città due pomeriggi di divertimento, unione e aggregazione all’interno del Centro Storico di Cerveteri. Torniamo con tante conferme ma anche con tante novità: la più importante e speriamo anche apprezzata, la Piazza della Magia di Piazza Santa Maria. Ci saranno stand di artigianato, aree food, laboratori di pittura e di lavorazione della cera, intrattenimento e magia con il Mago Willy e poi il mago più famoso di tutti, il maghetto che ha incantato il mondo intero, ovvero Harry Potter”

“I Vicoli del Terrore, quest’anno davvero più spaventosi e realistici che mai, saranno aperti solamente nella giornata del 31 ottobre, nella notte di Halloween dalle ore 17:00 sino a sera tarda, mentre la Piazza della Magia sarà attiva sia il sabato che domenica 1° novembre – spiegano ancora dal Rione Boccetta – stiamo lavorando ad una grande festa: vi aspettiamo per due giorni da trascorrere insieme, due giorni paurosamente magici!”.

Nella giornata di Halloween di sabato 31 ottobre, Vicoli del Terrore, Piazza della Magia e “Hogwarts Express” attivi dalle ore 17:00 alle ore 23:00. Domenica 1° Novembre invece appuntamenti con la Piazza della Magia sin dal mattino. Alle ore 09:30 apriranno gli stand di artigianato e dalle ore 10:30 l’area food.

Alle ore 11:00 laboratorio di pittura gratuito per grandi e piccoli, mentre alle ore 11:30 laboratorio della cera gratuito per bambini: i piccoli, impareranno a realizzare da soli la propria candela!

Alle ore 12:00 scatta il momento delle scuole della città, con la premiazione delle “Zucche più belle”. Alle ore 12:30 è il momento di “incontrare” il Cappello Parlante: a quale casata di Harry Potter appartieni?

Infine, alle ore 14:00 pronti a rimanere a bocca aperta? Arriva il “Mago Willy”, con giocolerie, prestidigitazione e fantastiche attrattive. Durate tutta la giornata ci sarà il trucca bimbi e i gonfiabili a disposizione dei bambini.

Per l’accesso ai Vicoli del Terrore nella notte di Halloween e per il tour sull’Hogwarts Express è previsto il pagamento di un biglietto simbolico di 1€. Sarà possibile acquistare il biglietto “salta-fila” al costo di 2€: modalità di acquisto sui canali social del Rione Boccetta.

Tutti gli appuntamenti della Piazza della Magia sono invece ad ingresso gratuito.

 

 

 

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