Più di 200 persone a Cerveteri per Vincenzo Schettini: in libreria giovani e giovanissimi accolgono il Prof più amato d’Italia

Comunicato stampa

Andrea e Tarita: “Emozionante vedere così tanti giovani e giovanissimi trascorrere il pomeriggio in compagnia dei libri, grazie al Prof Schettini per le emozioni che ci ha regalato”

“Quando abbiamo saputo che il Professor Vincenzo Schettini, il Prof. più amato d’Italia, con più di 5milioni di follower sui social network, desiderava presentare il suo ultimo libro a Cerveteri all’interno della nostra libreria, eravamo certi che sarebbe stato un appuntamento importante e fortemente atteso. Affacciarsi dal locale e vedere più di 200 persone, con tanti giovani, giovanissimi e bambini in trepida attesa di incontrarlo ed ascoltarlo è stata un’emozione davvero speciale, un momento, un ricordo personale e umano, oltre che professionale, che porteremo per sempre nel cuore”.

A dichiararlo sono Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari della Mondadori Bookstore di Cerveteri, a margine della presentazione del libro “La scuola che verrà – Riflessione nell’era del cambiamento”, nuovo libro di Vincenzo Schettini edito da Mondadori Electa, volto amato da un pubblico trasversale e di tutte le età per sensibilità, capacità espressiva e di coinvolgimento.

“In una società come quella odierna, segnata da episodi di cronaca molto spesso inquietanti, vedere in un caldo sabato pomeriggio così tante persone, ma soprattutto studenti giovani e giovanissimi, seduti in una libreria è il successo di tutti, non soltanto del Prof. Vincenzo Schettini, ma anche di noi librai – hanno aggiunto Andrea e Tarita – perché significa che la Mondadori di Cerveteri è entrata di fatto tra i ‘luoghi del cuore’ dei nostri concittadini, è diventata un punto di ritrovo per stare del tempo insieme in maniera sana”.

“La soddisfazione poi è anche professionale: in questo 2026, dopo neppure due anni da quando abbiamo preso in gestione noi la libreria, il Prof. Schettini è solamente uno dei tantissimi nomi di spicco a livello nazionale che hanno scelto Cerveteri per incontrare il pubblico e raccontare sé stessi – proseguono – da Pietro Grasso a Matteo Nucci, da Valentina Mastroianni a Francois Morlupi, passando per i grandi appuntamenti del Premio Strega fino a Catena Fiorello della scorsa settimana, poter annoverare personalità di tale rilievo nella nostra città conferma quanto sia forte il movimento culturale e letterario a cui abbiamo dato vita”.

“Proseguiremo in questa direzione anche ad ottobre – concludono – ci vediamo sabato 10 ottobre con Ugo Barbara e “La mala notte” e poi con Fabrizio Mastropietro, Michael Magnesi, Mirko Zilhay e Gabriella Maramieri. Vi aspettiamo in libreria!”.