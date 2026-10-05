A SPASSO CON CERBERO, A CERVETERI ARTE CONTEMPORANEA E ARCHEOLOGIA SI INCONTRANO

Comunicato stampa

Dal 6 all’11 ottobre in Sala Ruspoli la collettiva ispirata al patrimonio etrusco. Sabato 10 ottobre la mostra aderisce alla XXII Giornata del Contemporaneo AMACI

Arte contemporanea e archeologia si incontrano a Cerveteri con “A Spasso con Cerbero – Sincronie tra Arte Contemporanea e Archeologia”, la collettiva in programma in Sala Ruspoli dal 6 all’11 ottobre 2026, mostra patrocinata dal Comune di Cerveteri e dal PACT, Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Il progetto mette in dialogo il lavoro di Alessandro Fagioli, Caterina Tedeschini, Francisco Bertipaglia, Ilaria Oda Paccini e Nora Ficcadenti con le suggestioni della mostra “Veder Greco in Etruria”, in corso fino al 31 ottobre al Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri. Al centro del percorso ci sono le idrie ceretane del VI secolo a.C., che diventano fonte di ispirazione per una rilettura contemporanea del patrimonio antico.

Il simbolo della mostra è Cerbero, guardiano dell’Ade e della soglia tra passato, presente e futuro. La sua figura diventa lo spunto per riflettere sui concetti di limite e confine, ma anche sul rapporto tra persone, ambiente e beni comuni, a partire dal tema dell’acqua come risorsa sempre più preziosa.

“Cerveteri ha nella sua storia e nel suo patrimonio archeologico una parte fondamentale della propria identità – dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Progetti come questo ci permettono di valorizzare questo patrimonio attraverso linguaggi nuovi, creando un dialogo tra passato e presente e avvicinando soprattutto le giovani generazioni alla cultura e alla storia del nostro territorio.”

Grande attenzione sarà dedicata proprio ai più giovani: dal 6 al 9 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, gli artisti incontreranno il pubblico e le scuole attraverso artist-talk e laboratori dedicati.

Un appuntamento particolarmente significativo sarà quello di sabato 10 ottobre, quando la mostra parteciperà alla XXII Giornata del Contemporaneo AMACI, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare gli artisti e conoscere più da vicino il percorso della mostra.

“Siamo particolarmente orgogliosi che Cerveteri partecipi alla XXII Giornata del Contemporaneo AMACI – sottolinea l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – È un importante appuntamento nazionale che ci permette di valorizzare il rapporto tra il nostro patrimonio archeologico e la creatività contemporanea. Essere parte di questa Giornata significa aprire la nostra storia a nuovi linguaggi e offrire ai cittadini, ai visitatori e ai giovani un’occasione per vivere la cultura in modo nuovo e partecipato.”

Nel pomeriggio del 10 ottobre sarà inoltre presentato il catalogo della ricerca artistica di Ilaria Oda Paccini, “R.U.S.T Revolutionary Utopia Steel Time”, con una riflessione sui temi del limite, del confine e della loro trasformazione nel tempo.

“A Spasso con Cerbero” – Conclude il Sindaco Gubetti – è, in fondo, un invito a oltrepassare le soglie: quelle tra antico e contemporaneo, tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare. È il modo con cui Cerveteri continua a raccontare la propria storia, lasciando che il passato non sia soltanto memoria, ma una fonte viva di domande, emozioni e nuove possibilità. Perché la cultura, quando riesce a creare questo dialogo, non guarda soltanto a ciò che è stato: ci aiuta anche a immaginare il futuro.”