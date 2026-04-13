13 Aprile, 2026
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Radici di memoria: un albero per Federica Torzullo

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zitta mai

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 18 aprile 2026, su iniziativa del Coordinamento “ZittaMai”, alle ore 10.30 ad Anguillara Sabazia si svolgerà una cerimonia presso il Belvedere di Via Di Domenico in memoria di Federica Torzullo.

Nell’area saranno poste una pianta di ulivo e una targa commemorativa, a testimonianza dell’affetto e della vicinanza verso la famiglia di Federica, vittima di femminicidio.

L’albero è stato donato dalla cittadinanza, attraverso una raccolta fondi, diffusa in tutta Anguillara, come gesto di solidarietà collettiva contro la violenza sulle donne.

La targa e’ stata offerta con affetto da una artigiana locale.

Anguillara non dimentica. Con questo gesto vuole continuare a tenere alta l’attenzione contro la violenza e non lasciare sole le vittime di tanto dolore, dando voce alle donne a cui la voce è stata tolta.

La battaglia culturale per il cambiamento della società ha bisogno anche di questi gesti di solidarietà e di condivisione.

 

 

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