L’Istituto tecnico aeronautico Salvo D’Acquisto partecipa alla celebrazione della Giornata Meteorologica Mondiale 2026

Comunicato stampa

L’Istituto Tecnico Aeronautico Salvo D’Acquisto, con sede a Bracciano, ha partecipato all’evento con gli studenti della 3^ e 5^ Classe e di 2 Docenti accompagnatori per un totale di 30 partecipanti.

L’evento, organizzato in modo encomiabile, ha attirato, fin dal primo mattino, l’attenzione e la curiosità degli studenti partecipanti, con particolare riferimento alla concreta possibilità di toccare con mano strumentazioni e parametri fisici oggetti di studio nei programmi dell’Istituto.

Infatti nella prima parte della giornata, Personale dell’Aeronautica altamente competente ha illustrato nei dettagli il funzionamento di tutti gli apparati attraverso i quali vengono raccolti i dati fisici utilizzati per l’elaborazione di bollettini e cartine meteorologiche.

Successivamente, il programma è stato caratterizzato da una serie di chiarissime e interessantissime presentazioni da parte di Illustri Esponenti del settore tecnico e scientifico, nel corso delle quali sono state fornite, agli studenti presenti,

Elementi di conoscenza e consolidamento di tutti gli argomenti già trattati nei corsi di studio scolastici.

Di tutto questo, gli studenti sono rimasti molto soddisfatti in quanto hanno avuto conferma che i programmi scolastici sono perfettamente sintonizzati con la realtà operativa della gestione della Meteorologia in ambito nazionale.

Questo confronto, in tutta onestà, è stato anche motivo di soddisfazione per il corpo Docenti che ha avuto modo di verificare la bontà dei propri programmi di insegnamento.

La partecipazione all’evento in oggetto è stata molto apprezzata da tutto l’Istituto che approfitta per formulare i più sentiti ringraziamenti per l’invito a tutti gli organizzatori dell’evento e all’Aeronautica Militare.

Prof. Colagrossi Pierangelo

Prof. Manganiello Antonio