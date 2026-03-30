A Bracciano l’esposizione “Via Crucis” dell’artista Roberto Di Costanzo

Sabato 28 marzo a Bracciano la splendida cornice della Chiesa della Misericordia ha ospitato l’inaugurazione dell’esposizione “Via Crucis” dell’artista, ritrattista e illustratore Roberto Di Costanzo.

La Chiesa era gremita di persone: oltre centocinquanta gli ospiti intervenuti, entusiasti ed estasiati dinanzi alle opere ad inchiostro che narrano il “Cammino della Croce”. Quindici opere, posizionate nel perimetro del luogo sacro , hanno accolto i presenti in un viaggio che ha visto la commistione perfettamente armonica tra Roma e Gerusalemme. Lo sfondo delle opere, infatti, vede come protagonisti i monumenti della Roma petrina, repubblicana, imperiale e barocca. Una Roma in fieri sullo sfondo che lascia spazio al Cammino di Cristo verso il Golgota, accompagnato da Maria, Giovanni e Maria Maddalena.

L’esposizione è stata curata e finemente allestita da Massimiliano Orrù, event manager, che è riuscito, in maniera delicata e al contempo armoniosa, a creare il luogo giusto per ospitare le opere di modo che ciascuna, attraverso un gioco di luci e di angolazioni, sia stata in grado di esprimere al meglio la propria peculiarità e bellezza.

La mostra, patrocinata dalla prestigiosa Associazione Forum Clodii, di cui Massimo Mondini è presidente, ha visto la partecipazione di appassionati d’arte, estimatori ma anche semplici curiosi che, magari anche casualmente, si sono lasciati guidare dalla luce delicata delle candele apposte davanti alla porta della Chiesa e hanno scelto di entrare.

Preziosa la sempre attenta e partecipata presenza del Sindaco, Marco Crocicchi, che dopo aver ringraziato Don Francisco De Macedo, parroco della Chiesa di Santa Maria Novella ed autore di un testo dedicato alla figura di Maria Maddalena, ha rinnovato la profonda stima per le opere dell’artista Di Costanzo.

Presente all’inaugurazione anche L’agone che, da più di 30 anni, è attento e sensibile a tutti quegli eventi che propongono la bellezza come antidoto alle dicotomie del nostro tempo e di una realtà spesso distante da quel concetto di bello che Roberto Di Costanzo riesce a trasferire sulla tela con naturalezza e profonda passione.

L’ esposizione sarà visitabile, a Bracciano, dal 29 Marzo fino al 4 Aprile, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18. 00. Il lunedì chiuso.

Un itinerario visivo che attraversa il dolore, la fede e la profondità dell’esperienza umana e che, come spiegato dall’artista, porta al centro colei che è stata a buon diritto definita “Apostola degli Apostoli”, ovvero Maria Maddalena.

La tela centrale, infatti, ritrae proprio la Maddalena, che volgendo lo sguardo verso l’osservatore in realtà non fa nient’altro che guardare direttamente Cristo.

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone