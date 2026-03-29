30 Marzo, 2026
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Un pomeriggio di comunità e solidarietà

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Ceramiche d'autore

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri, al Centro Civico di Bracciano Nuova, si è tenuto l’ultimo appuntamento di “Marzo Donna”, un bel momento partecipato e conviviale.

Durante l’evento abbiamo ospitato l’esposizione e vendita di ceramiche fatte a mano, prezioso lascito dell’artista Silvana Leonardi, recentemente scomparsa, per sostenere, con il ricavato, donne e madri vittime di violenza come lei stessa aveva espresso il desiderio di fare.

In contemporanea, la degustazione curata da Nadia Malpassi ha arricchito ulteriormente il pomeriggio, trasformandolo in un’esperienza condivisa fatta di sapori, racconti e relazioni.

Un’occasione in cui la comunità si è ritrovata non solo per stare insieme, ma per dare valore concreto alla solidarietà e all’impegno.

Un ringraziamento a tutte le donne che credono in questo progetto condiviso e che, con la loro presenza e il loro contributo, sostengono altre donne in difficoltà.

Giulia Sala, presidente del Consiglio Comunale di Bracciano

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