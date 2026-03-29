30 Marzo, 2026
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“NEXT GENERATION POWERBOAT, A CIVITAVECCHIA SI CHIUDE IL SECONDO WEEKEND DELL’EDIZIONE 2026: GIOVANI E SPORT AL CENTRO DEL PROGETTO”

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Comunicato stampa

 

Si è conclusa domenica 29 marzo 2026 a Civitavecchia, un’altra fase della terza edizione del Next Generation Powerboat, una significativa iniziativa promossa dalla Delegazione Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica Lazio (FIM), con il contributo della Regione Lazio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’affascinante mondo della motonautica e alla pratica sportiva in ambiente acquatico.

L’iniziativa si è articolata, fino ad ora in due weekend intensi, inseriti all’interno di un programma più ampio e ambizioso. Protagonisti sono stati 50 ragazzi, selezionati tra le numerose scuole aderenti, che hanno preso parte a una prima fase presso il Centro Federale di Formia. A questa sono seguiti incontri nelle scuole e uscite in acqua, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino la motonautica e vivere in prima persona l’emozione di guidare imbarcazioni del settore giovanile.

La tappa di Civitavecchia ha rappresentato un’importante vetrina per il territorio, anche grazie al suo inserimento nel contesto di un evento nautico di rilevanza nazionale come il Boat Days. In questa occasione, non solo la motonautica, ma numerose federazioni sportive hanno partecipato, sottolineando l’importanza della pratica sportiva, sia agonistica che di base.

Con l’avvicinarsi delle competizioni sportive, che prenderanno il via tra poco più di un mese, il progetto assume un valore ancora più significativo. Vivere il mare anche nel periodo invernale significa promuovere il rispetto per l’ambiente e sensibilizzare i giovani a una cultura della sostenibilità.

Questi sono solo alcuni dei contenuti di un progetto in continua crescita, il Next Generation Powerboat, che si espande ora anche a livello nazionale. L’iniziativa porterà molti giovani a partecipare prima alle fasi regionali e successivamente a quelle nazionali del Trofeo CONI.

Un invito, infine, a vivere l’acqua come un elemento ricco di opportunità: un mondo in cui è possibile praticare molteplici discipline sportive e sviluppare un profondo legame con l’ambiente naturale.

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