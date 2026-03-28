28 Marzo, 2026
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Manziana: i giovani raccontano la pace attraverso l’arte

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Manziana giovani e pace

Dalla pagina Facebook del Comune

Ieri, presso il Comune di Manziana, si è svolta la cerimonia conclusiva di premiazione del progetto “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International e realizzato a livello locale dal Lions Club di Bracciano.
Un’iniziativa che, da quasi quarant’anni, invita ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 13 anni a esprimere attraverso il disegno il proprio significato di pace: un tema profondo, che diventa occasione di crescita, riflessione e consapevolezza.
Tutti i partecipanti hanno dimostrato grande sensibilità, creatività e capacità di guardare al mondo con occhi attenti e pieni di speranza. Più che una competizione, questo progetto rappresenta un percorso educativo importante, che valorizza il pensiero dei giovani e li incoraggia a diventare cittadini consapevoli.
Complimenti a tutte e tutti per l’impegno e per i messaggi autentici e potenti che avete saputo trasmettere. Il vostro sguardo è già un passo verso un futuro migliore.

 

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