Manziana: i giovani raccontano la pace attraverso l’arte

Dalla pagina Facebook del Comune

Ieri, presso il Comune di Manziana, si è svolta la cerimonia conclusiva di premiazione del progetto “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International e realizzato a livello locale dal Lions Club di Bracciano.

Un’iniziativa che, da quasi quarant’anni, invita ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 13 anni a esprimere attraverso il disegno il proprio significato di pace: un tema profondo, che diventa occasione di crescita, riflessione e consapevolezza.

Tutti i partecipanti hanno dimostrato grande sensibilità, creatività e capacità di guardare al mondo con occhi attenti e pieni di speranza. Più che una competizione, questo progetto rappresenta un percorso educativo importante, che valorizza il pensiero dei giovani e li incoraggia a diventare cittadini consapevoli.