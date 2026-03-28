28 Marzo, 2026
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A Manziana grande attesa per il concerto di Pasqua

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concerto Pasqua

Riceviamo e pubblichiamo

Invitiamo i cittadini e i visitatori di Manziana all’appuntamento musicale in occasione della Pasqua. Harmonique Ensemble porterà in scena un raffinato repertorio con musiche di Purcell, Haendel, Bach e Paradisi, in un’atmosfera unica tra arte e spiritualità.

Due appuntamenti da non perdere:
Sabato 28 marzo, ore 18:45 – Chiesa S. Giovanni Battista, Manziana
Domenica 29 marzo, ore 18:00 – Chiesa S. Maria del Carmine, Quadroni
Flauto, clarinetto, tromba, euphonium e pianoforte accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale emozionante.
Un’occasione speciale per celebrare insieme la Pasqua attraverso la bellezza della musica.
Vi aspettiamo!
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