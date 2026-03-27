27 Marzo, 2026
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Nuova sede per il centro anziani di Bracciano

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Questa mattina abbiamo incontrato l’associazione “Luce del Sole” e tutti i cittadini che si sono riuniti in Piazza, per confrontarci sulla problematica dell’individuazione di una nuova sede per il Centro Anziani.
Come concordato nella giornata di ieri, li abbiamo poi invitati a salire in aula consiliare, un luogo che rappresenta il cuore del confronto democratico della nostra comunità.
È stato un momento di ascolto importante, abbiamo illustrato con trasparenza la situazione, senza nascondere nulla, perché credo che la fiducia si costruisca proprio così: con chiarezza e responsabilità.
Allo stesso tempo abbiamo ribadito con forza l’impegno dell’Amministrazione nel trovare una soluzione definitiva, sulla quale stiamo lavorando da mesi. Siamo pienamente consapevoli dell’importanza che i luoghi di aggregazione rappresentano per la vita sociale, culturale e civile della nostra città. Non si tratta solo di spazi, ma di punti di riferimento per la comunità, di identità condivisa.
Continueremo a lavorare con serietà e determinazione, tenendo sempre al centro i bisogni dei cittadini.
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