La rassegna teatrale “Dimmi donna, le protagoniste del plurale femminile” continua domenica 28 marzo con “One more kiss, dear”, di Francesca Pimpinelli e Giovanni Caloro

Comunicato stampa

Prossimo importante appuntamento al teatro Delia Scala di Bracciano è con “One more kiss, dear”, un testo di Francesca Pimpinelli e Giovanni Caloro, interpretato da Pimpinelli e diretto da Caloro.

L’amore ai tempi del digitale, l’invadenza delle dating app sulla vita sentimentale di una giovane donna è affrontata con una intelligente leggerezza, che restituisce ai sentimenti la fragilità che le spetterebbe di diritto.

Una critica tanto delicata quanto puntuale e convincente del restringersi dei luoghi pubblici di aggregazione giovanile, a favore delle piattaforme di incontro, astratti luoghi claustrofobici che umiliano tanto i corpi quanto i sentimenti, mercificando l’attrazione fisica e il corteggiamento.

Il modello di business del capitalismo delle piattaforme di incontri diventa così un ulteriore strumento di subordinazione della sfera più intima di una giovane donna nel suo desiderio di una storia d’amore.

Quello di Pimpinelli e Caloro è una bella messa in scena di un teatro fuori dagli schemi dell’intrattenimento fine a sé stesso, per dare vita a un’esperienza che potremmo definire Off, confezionata con cura e talento.

L’appuntamento con “One more kiss, dear” è domenica 28 marzo, alle ore 18,30 al Teatro Delia Scala di Bracciano, in via delle Ferriere 16, la nuova tappa della rassegna “Dimmi, donna – le protagoniste del plurale femminile”.