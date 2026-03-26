CANALE MONTERANO SICUREZZA: DA APRILE AL VIA I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE SUI VEICOLI NON IN REGOLA

Riceviamo e pubblichiamo

I controlli saranno effettuati tramite un dispositivo mobile in grado di verificare se un’auto o una moto è rubata, sottoposta a fermo, radiata, in regola con l’assicurazione RC e la revisione periodica.

Aumentano in tutta Italia gli autoveicoli non in regola che circolano liberamente, rappresentando un pericolo per automobilisti, pedoni e bikers. È per questo che da Aprile, e soprattutto in prossimità delle festività pasquali e del ponte del Primo Maggio, partiranno su tutto il territorio, centro abitato e periferia, strade comunali e provinciali, i controlli effettuati dai Vigili con un dispositivo mobile in grado di verificare se un’auto o una moto è rubata, sottoposta a fermo, radiata, in regola con l’assicurazione RC e la revisione periodica, obbligatorie per legge.

Il dispositivo adottato, infatti, permette di effettuare controlli incrociando i dati con una serie di banche dati accessibili alle Forze di Polizia.

“Sempre di più i cittadini ci chiedono sicurezza – commenta il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – e la nostra Polizia Locale con questa iniziativa si affiancherà alle Forze dell’Ordine in questo tipo di interventi. Nelle prime uscite saremo concentrati sul monitoraggio dei flussi di traffico e delle problematiche riscontrate, per avere dati mai censiti in passato nel nostro territorio e adottare le misure più indicate.

Non si tratta quindi né di punire, né di far cassa, ma di avere la possibilità di fare prevenzione. Invitiamo quindi tutti i cittadini a mettersi in regola con le norme del codice della strada e di controllare con attenzione le scadenze di assicurazione e revisione.”

Il Responsabile della Polizia Locale, Rosaria De Simone, sottolinea che “L’apparecchiatura tecnica utilizzata per il rilevamento non sarà un autovelox, perché per il momento la normativa su questo tipo di attrezzature non è ancora ben definita. Sarà impiegata con la presenza di un esperto della ditta fornitrice e sotto il costante controllo del personale appartenente alla nostra Polizia Locale.

Si tratta di un’iniziativa a supporto delle Forze dell’Ordine in materia di sicurezza, fondamentale per consentire di intervenire in caso di accertamento di reati. Se avere la revisione scaduta può essere sintomo di un veicolo pericoloso, circolare senza assicurazione o con assicurazione scaduta non solo è un’infrazione grave, ma comporta anche pesanti conseguenze in caso di incidente in tema di risarcimento danni.”

”Con questa innovativa opportunità di controllo – conclude il Consigliere delegato alla Sicurezza, Joao Cersosimo – vogliamo semplicemente aumentare la sicurezza dei cittadini. Su questo tema non ci sono presidi tecnologici o meccanici, sanzioni o controlli che valgano un sentimento consapevole di responsabilità individuale. La consapevolezza del rischio che si crea è il primo strumento per garantire la sicurezza collettiva. Facciamolo per noi, per i nostri cari e per tutti gli altri.”