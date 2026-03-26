La giornata Mondiale del Teatro celebrata al De Focauld di Bracciano

Comunicato stampa
Le compagnie del nostro territorio festeggiano il teatro proponendo alcuni loro “pezzi storici“. Dopo l’evento, il teatro Charles de Foucauld offrirà un aperitivo a tutti gli intervenuti.
Ingresso libero.
Vi aspettiamo!
La giornata Mondiale del Teatro
è stata creata a Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro su proposta di Arvi Kivimaa a nome del Centro Finlandese. Dal 27 marzo 1962, la Giornata Mondiale del Teatro è celebrata in tutti i paesi del mondo.