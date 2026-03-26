26 Marzo, 2026
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La giornata Mondiale del Teatro celebrata al De Focauld di Bracciano

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giornata mondiale del teatro

Comunicato stampa

Le compagnie del nostro territorio festeggiano il teatro proponendo alcuni loro “pezzi storici“. Dopo l’evento, il teatro Charles de Foucauld offrirà un aperitivo a tutti gli intervenuti.
Ingresso libero.
Vi aspettiamo!
La giornata Mondiale del Teatro
è stata creata a Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro su proposta di Arvi Kivimaa a nome del Centro Finlandese. Dal 27 marzo 1962, la Giornata Mondiale del Teatro è celebrata in tutti i paesi del mondo.

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