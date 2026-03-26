A Ladispoli, presentazione dei libri “L’esercito dei Giusti” di Roberta Spaccini e Diego e la stanza dei segreti” del giovane Diego Spilabotte

Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale informa che giovedì 2 aprile alle ore 16:30, presso la biblioteca di Ladispoli si svolgerà la presentazione dei libri “L’esercito dei Giusti” di Roberta Spaccini, pubblicato dalla casa editrice Graus a dicembre del 2025, e “Diego e la stanza dei segreti” del giovane Diego Spilabotte, edito dalla casa editrice Serena nel 2024.

L’idea di fare una doppia presentazione è nata perché suddetti libri raccontano due storie simili di dolore, malattia e resilienza, vissute da due ragazzi coetanei colpiti da una malattia simile del midollo osseo e che ha costretto entrambi a un trapianto di cellule staminali. “L’esercito dei giusti” di Roberta Spaccini nasce dall’esperienza di due genitori che, nel 2021, si sono trovati a dover affrontare inaspettatamente la malattia del loro figlio Giulio, per fortuna scoperta in tempo per poter intervenire ma per la quale è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo dopo che le cure purtroppo si sono rilevate inefficaci.

La permanenza di sette mesi ininterrotta in ospedale e i controlli che Giulio fa tuttora, hanno permesso alla famiglia di conoscere tante persone, soprattutto bambini, che hanno ricoveri a lunga degenza o che in ospedale praticamente ci vivono. Questo libro racconta quindi molte storie e rappresenta per l’autrice un ritorno all’essenza, una ricerca di connessioni umane e un messaggio di speranza.

In “Diego e la stanza dei segreti” Diego Spilabotte, ragazzo con la sindrome di Asperger che ha dovuto contrastare una malattia del midollo osseo e sottoporsi al trapianto, racconta la sua storia come fosse una favola, arricchita da una grande capacità d’ironia e dall’innocenza di un bambino. Nonostante la durezza della sua esperienza la sua narrazione riesce a far sorridere grazie alla spontaneità con cui affronta la malattia, e alla sua visione del mondo che gli ha permesso di vedere oltre le difficoltà, trovando bellezza e significato in ogni esperienza.