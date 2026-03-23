Italia dei Diritti De Pierro segnala condotte sospette che si riversano nel lago di Bracciano ad Anguillara Sabazia

Comunicato stampa

I responsabili territoriali del movimento e la segretaria provinciale romana dell’IdD chiedono chiarimenti circa la presenza di alcune tubature che si affacciano sul bacino Lacustre

Il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro si occupa nuovamente di Anguillara Sabazia e attraverso la responsabile per l’Area del Lago di Bracciano Ylenia Massimini porta alla luce delle tubature sospette che in piazza del Molo si riversano direttamente nel lago:”Nella nostra opera di monitoraggio del territorio, abbiamo scoperto che ci sono delle tubature che fuoriescono da sotto il terreno in piazza del Molo ad Anguillara Sabazia e si affacciano direttamente sul lago.

A cosa servono queste tubature? Trasportano acque reflue? Scarichi abusivi? Vorremmo delle risposte a queste domande – conclude la Massimini – perché il sospetto che possa esservi qualcosa di irregolare è alto”. Carlo Spinelli segretario provinciale romano IdD e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro commenta:” Ancora una volta la brava Ylenia Massimini segnala un’anomalia che riguarda il comune di Anguillara Sabazia.

Probabilmente queste tubature che si affacciano sul lago di Bracciano, non sversano nel bacino lacustre niente di particolare, ma questo vorremmo venisse espresso in maniera ufficiale da chi ne ha le competenze, altrimenti ci metteremo a vigilare giorno e notte per verificare personalmente se questi segnalati da Ylenia sono scarichi abusivi e inquinanti e a quel punto – conclude Spinelli – ci adopereremo per segnalare a chi di dovere l’eventuale inquinamento che queste condotte dovessero causare al lago di Bracciano”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma