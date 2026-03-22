Comunicato stampa

Carburanti: Unc, è finita la discesa dei prezzi

“E’ finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Per quanto riguarda la benzina sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro.

Andando, quindi, ad ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro.

Tabella n. 1: Prezzi medi del 22/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

N REGIONE Prezzo 21/03/26 (in euro/litro) Prezzo 22/03/26 (in euro/litro) Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo (in cent al litro) 1 AUTOSTRADE 1.782 1.781 -0,1 2 Basilicata 1.743 1.747 0,4 3 Calabria 1.739 1.745 0,6 3 Campania 1.741 1.745 0,4 5 Bolzano 1.736 1.737 0,1 6 Sicilia 1.732 1.735 0,3 7 Puglia 1.728 1.732 0,4 8 Molise 1.730 1.729 -0,1 9 Valle d’Aosta 1.715 1.721 0,6 10 Trento 1.715 1.717 0,2 11 Lazio 1.711 1.715 0,4 11 Liguria 1.712 1.715 0,3 11 Lombardia 1.710 1.715 0,5 14 Emilia Romagna 1.710 1.712 0,2 15 Piemonte 1.706 1.710 0,4 16 Umbria 1.703 1.706 0,3 16 Veneto 1.701 1.706 0,5 18 Sardegna 1.694 1.701 0,7 19 Abruzzo 1.696 1.700 0,4 20 Toscana 1.695 1.699 0,4 21 Friuli Venezia Giulia 1.695 1.697 0,2 22 Marche 1.687 1.692 0,5

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

Tabella n. 2: Prezzi medi del 22/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)