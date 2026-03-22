Comunicato stampa
Carburanti: Unc, è finita la discesa dei prezzi
“E’ finita la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi il gasolio, secondo le medie regionali, in modalità self, calcolate dal Mimit, è rincarato in tutta Italia. Insomma, il calo dei prezzi, avvenuto con il contagocce e durato 3 giorni, è terminato e i prezzi sono tornati a salire ovunque” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
Per quanto riguarda la benzina sono aumentati in tutta Italia con la sola eccezione della rete autostradale e del Molise, scesi di un astronomico 0,1 cent al litro.
Andando, quindi, ad ordinare i prezzi di oggi che si sono stabilizzati, dopo la rete autostradale, che come sempre è la più cara, e dove il gasolio è ancora sopra i 2 euro (2,045), la regione più costosa per il gasolio è la Campania con 1,995 euro al litro, mentre la benzina più salata è in Basilicata con 1,747 euro al litro.
Tabella n. 1: Prezzi medi del 22/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)
|
N
|
REGIONE
|
Prezzo 21/03/26
(in euro/litro)
|
Prezzo 22/03/26
(in euro/litro)
|
Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo
(in cent al litro)
|
1
|
AUTOSTRADE
|
1.782
|
1.781
|
-0,1
|
2
|
Basilicata
|
1.743
|
1.747
|
0,4
|
3
|
Calabria
|
1.739
|
1.745
|
0,6
|
3
|
Campania
|
1.741
|
1.745
|
0,4
|
5
|
Bolzano
|
1.736
|
1.737
|
0,1
|
6
|
Sicilia
|
1.732
|
1.735
|
0,3
|
7
|
Puglia
|
1.728
|
1.732
|
0,4
|
8
|
Molise
|
1.730
|
1.729
|
-0,1
|
9
|
Valle d’Aosta
|
1.715
|
1.721
|
0,6
|
10
|
Trento
|
1.715
|
1.717
|
0,2
|
11
|
Lazio
|
1.711
|
1.715
|
0,4
|
11
|
Liguria
|
1.712
|
1.715
|
0,3
|
11
|
Lombardia
|
1.710
|
1.715
|
0,5
|
14
|
Emilia Romagna
|
1.710
|
1.712
|
0,2
|
15
|
Piemonte
|
1.706
|
1.710
|
0,4
|
16
|
Umbria
|
1.703
|
1.706
|
0,3
|
16
|
Veneto
|
1.701
|
1.706
|
0,5
|
18
|
Sardegna
|
1.694
|
1.701
|
0,7
|
19
|
Abruzzo
|
1.696
|
1.700
|
0,4
|
20
|
Toscana
|
1.695
|
1.699
|
0,4
|
21
|
Friuli Venezia Giulia
|
1.695
|
1.697
|
0,2
|
22
|
Marche
|
1.687
|
1.692
|
0,5
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Tabella n. 2: Prezzi medi del 22/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)
|
N
|
REGIONE
|
Prezzo 21/03/26
(in euro/litro)
|
Prezzo 22/03/26
(in euro/litro)
|
Variazione del prezzo dal 22 al 21 marzo
(in cent al litro)
|
1
|
AUTOSTRADE
|
2.032
|
2.045
|
1,3
|
2
|
Campania
|
1.983
|
1.995
|
1,2
|
3
|
Calabria
|
1.978
|
1.994
|
1,6
|
4
|
Molise
|
1.981
|
1.990
|
0,9
|
5
|
Basilicata
|
1.976
|
1.988
|
1,2
|
5
|
Bolzano
|
1.984
|
1.988
|
0,4
|
7
|
Puglia
|
1.975
|
1.985
|
1,0
|
7
|
Valle d’Aosta
|
1.967
|
1.985
|
1,8
|
9
|
Lombardia
|
1.967
|
1.982
|
1,5
|
10
|
Sicilia
|
1.971
|
1.980
|
0,9
|
11
|
Emilia Romagna
|
1.969
|
1.979
|
1,0
|
11
|
Trento
|
1.969
|
1.979
|
1,0
|
13
|
Lazio
|
1.968
|
1.977
|
0,9
|
13
|
Piemonte
|
1.965
|
1.977
|
1,2
|
15
|
Liguria
|
1.964
|
1.974
|
1,0
|
16
|
Umbria
|
1.963
|
1.971
|
0,8
|
17
|
Veneto