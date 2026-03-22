22 Marzo, 2026
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Anguillara: scuolabus, stipendi in ritardo, ancora una volta

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Dal profilo Facebook del >Comune di Anguillara

A metà marzo gli stipendi di gennaio dei lavoratori dello scuolabus del Consorzio Valcomino non sono ancora stati pagati, nonostante il Comune paghi regolarmente il servizio.
Si tratta di una situazione che si ripete da anni e che colpisce lavoratori già sottopagati che garantiscono un servizio essenziale per le famiglie. I sindacati stanno valutando mobilitazioni e possibili scioperi.
Il Comune ha gli strumenti per intervenire e deve usarli per tutelare lavoratori e servizio pubblico.
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