NIDI E INFANZIA: SUCCESSO A ROMA PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA “PRIMAVERA PEDAGOGICA”

Comunicato stampa

Grande partecipazione e sala gremita per il primo appuntamento della seconda edizione della “Primavera Pedagogica”, che si è tenuta mercoledì 18 marzo a Roma presso i locali dell’Ex Campari nel quartiere di Montespaccato. Il seminario, dal titolo “Sistema integrato: storia di donne, di lotte ed emancipazione femminile”, è stato organizzato dal Municipio XIII di Roma Capitale, nell’ambito delle iniziative dedicate all’ambito dei nidi, dell’infanzia e dei servizi 06.

Ad aprire i lavori è stata l’assessora alla scuola, sport e politiche giovanili del Municipio XIII, Arianna Ugolini, che ha portato i saluti della presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, introducendo il tema centrale dell’incontro: il percorso storico dei nidi d’infanzia, da luoghi di accudimento a veri e propri contesti educativi, intrecciato con le battaglie delle lavoratrici e delle donne per il riconoscimento dei diritti e della dignità professionale.

L’allestimento della sala, curato dai nidi d’infanzia “I Cuccioli” di via Silveri e “L’Albero d’Oro”, ha offerto ai partecipanti un’esperienza emozionante grazie a due esposizioni di fotografie e oggetti d’epoca. Un percorso visivo capace di raccontare il dialogo tra passato e presente, mettendo in luce la passione, la cura e la qualità educativa che caratterizzano i servizi 0-6.

Il primo ciclo di interventi ha visto protagoniste autorevoli rappresentanti del sistema integrato di Roma: Antonia Labonia, presidente del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, Mariella Cattaruzza, memoria storica dei nidi, e Filomena Di Cesare, figura di riferimento per il coordinamento territoriale dei servizi.

A seguire, spazio alle testimonianze del personale del Municipio. Il nido “I Cuccioli” di via Silveri ha offerto uno spaccato sociale e culturale che attraversa decenni di storia: dagli anni ’70 con Maria Grazia Mastropietro e il primo consultorio a Roma, passando per il racconto di Silvia Vita sul passaggio dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia ai primi nidi, fino agli interventi di Antonietta Massaro e alla sintesi conclusiva della coordinatrice Francesca Mattina.

Particolarmente incisivi gli interventi di Zaira Mencaroni e Tiziana Cazzorla, che hanno acceso il dibattito presentando dati sul gender gap e sulle disuguaglianze che ancora ostacolano l’emancipazione lavorativa delle donne, soprattutto nel difficile equilibrio tra lavoro e maternità. Tra i temi affrontati anche la recente bocciatura parlamentare della legge sul congedo paritario.

A chiudere l’incontro, un suggestivo flash mob che ha coinvolto educatrici e insegnanti presenti in sala: chiamate una ad una da Federica Fiorelli e Antonella Bosi, si sono alzate indossando una maglia bianca con una schwa nera, simbolo di inclusività. I loro brevi interventi hanno richiamato il valore educativo della diversità, dell’ascolto e della relazione, lasciando al pubblico importanti spunti di riflessione.

Il primo seminario della “Primavera Pedagogica” si conclude così con grande partecipazione e coinvolgimento, confermando l’importanza di spazi di confronto e crescita condivisa sui temi dell’educazione, dei diritti e dell’inclusione.