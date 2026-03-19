Comune di Civitavecchia: Avviso Pubblico “individuazione dei beneficiari di contributi a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2025”

L’ Amministrazione Comunale intende procedere all’erogazione dei contributi a favore dei soggetti che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli presso centri estivi diurni, destinati a minori di età compresa tra i 0 e i 17 anni, realizzati per i mesi dal 1 Giugno al 30 Settembre 2025. L’Ufficio competente procederà all’erogazione dei contributi secondo l’ordine in graduatoria, e sino all’esaurimento dei fondi a disposizione o delle domande utilmente collocate in graduatoria.

Possono beneficiare del contributo i genitori dei minori di età non superiore ai 17 anni, con riferimento alla data di frequentazione del centro estivo nell’annualità 2025. I minori devono essere iscritti e frequentanti uno dei centri estivi organizzati dagli operatori autorizzati nel periodo 1° giugno – 30 settembre 2025. Si precisa che, qualora il minore abbia compiuto 18 anni durante il periodo di frequenza, perderà il diritto al contributo a partire dalla data di compimento del 18° anno di età.

Al momento della presentazione della domanda, è obbligatorio che il minore abbia la residenza nel territorio comunale, che l’età del minore sia compresa tra i 0 e i 17 anni, con riferimento al periodo di frequentazione del centro. Inoltre, è necessario allegare in piattaforma in formato pdf o jpeg la ricevuta/fattura quietanzata della retta del centro estivo.

Il nucleo familiare deve essere in possesso di una attestazione ISEE ordinario in corso di validità, non superiore ad euro 30.000,00 e non deve aver ottenuto altri contributi destinati alla medesima finalità (es. Bonus centri estivi Inps o Contributo Comunale).

In nessun caso il contributo potrà essere superiore alla spesa sostenuta. E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare. Sarà erogato, per ciascun figlio, un contributo a copertura della spesa sostenuta per la frequenza di centri estivi secondo le seguenti modalità:

Per fasce ISEE da € 0,00 a € 15.000,00 è prevista una percentuale di rimborso pari al 100% della spesa sostenuta;

Per fasce ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00 è prevista una percentuale di rimborso pari al 80% della spesa sostenuta;

Per fasce ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00 è prevista una percentuale di rimborso pari al 60% della spesa sostenuta;

Per fasce ISEE da € 25.000,01 a € 30.000,00 è prevista una percentuale di rimborso pari al 50% della spesa sostenuta.

L’Ufficio procederà all’erogazione dei contributi seguendo l’ordine di una graduatoria basata sul valore ISEE più basso. In caso di parità di ISEE, si terrà conto del maggior numero di componenti del nucleo familiare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ordine di presentazione dell’istanza.

L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base di una graduatoria. Le somme saranno erogate fino ad esaurimento del budget disponibile. Qualora i fondi finiscano prima di aver coperto tutte le domande, le istanze utilmente collocate in graduatoria oltre la capienza del fondo non potranno essere finanziate, neanche parzialmente.

L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del presente avviso pubblico, provvederà a redigere la graduatoria dei beneficiari del contributo.

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CENTRI_ESTIVI_2025.0 Gli interessati possono presentare domanda dalle ore 09:00 del giorno 17/03/2026 ed entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20/04/2026 esclusivamente online tramite piattaforma elixforms, compilando il modulo di domanda presente al seguente link, raggiungibile accedendo al sito internet del Comune di Civitavecchia:

Per la presentazione della domanda sarà necessario essere in possesso di SPID o CIE.

Alla domanda dovrà essere allegata, per gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. (Nel caso di impossibilità a presentare copia del suddetto documento o del permesso di soggiorno occorre indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, numero, ente che ha provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza).

Verranno escluse dall’ammissione al beneficio: le domande prive della copia del permesso di soggiorno o dell’indicazione degli estremi dello stesso non in corso di validità, le domande in cui risulti dichiarata un’attestazione ISEE non in corso di validità o in cui risulti dichiarata nella DSU, finalizzata al rilascio dell’attestazione ISEE, una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche anagrafiche. E’ considerato motivo di esclusione anche se detta difformità in merito alla composizione del nucleo familiare sia rilevata nelle dichiarazioni rese nella domanda di accesso alla prestazione o se l’attestazione ISEE acquisita presenti omissioni o difformità rilevate dall’INPS per il tramite dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

Il Comune di Civitavecchia provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, anche successivi, anche attraverso il coinvolgimento di Organi e autorità esterne, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda richiedendo eventualmente anche l’esibizione di documentazione attestante quanto dichiarato e provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni.

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di martedì e giovedì esclusivamente dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00 al seguente numero 0766 590792.