17 Marzo, 2026
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THE WALL, il concerto a Bracciano

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the wall

Comunicato stampa

21.03.2026 ore 21,00

There Was a Band” porta sul palco un omaggio intenso e coinvolgente a uno degli album più iconici della storia della musica: The Wall dei Pink Floyd.

Uno spettacolo che ripercorre integralmente l’opera, restituendone tutta la forza sonora, emotiva e narrativa, tra atmosfere evocative, tensione rock e profondità tematica. Un viaggio musicale potente, capace di far rivivere al pubblico la grandezza senza tempo di un capolavoro assoluto.

Offerta minima 10 €

prenotazione    prenotazione@unteatroperbracciano.it

telefono   339.4677628

 

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