THE WALL, il concerto a Bracciano

Comunicato stampa
21.03.2026 ore 21,00
There Was a Band” porta sul palco un omaggio intenso e coinvolgente a uno degli album più iconici della storia della musica: The Wall dei Pink Floyd.
Uno spettacolo che ripercorre integralmente l’opera, restituendone tutta la forza sonora, emotiva e narrativa, tra atmosfere evocative, tensione rock e profondità tematica. Un viaggio musicale potente, capace di far rivivere al pubblico la grandezza senza tempo di un capolavoro assoluto.
Offerta minima 10 €
prenotazione prenotazione@unteatroperbracciano.it
telefono 339.4677628